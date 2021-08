Volley serie B, è tempo di ritorni alla Canottieri Ongina: Lucio Piazzi

Un gradito ritorno in casa Canottieri Ongina, formazione piacentina che militerà nel campionato di serie B maschile (girone C). Torna a vestire la casacca giallonera Lucio Piazzi, atleta cremonese classe 2001 reduce dall’esperienza in serie cadetta a San Giustino, mentre due stagioni fa era a Monticelli, sempre in serie B.

Nato il 9 dicembre 2001 a Cremona, Lucio Piazzi è maturato nel triennio al Vero Volley Monza, giocando complessivamente under 16, under 18 e serie B (sfidato la Canottieri Ongina); in precedenza, dopo i primi passi alla Pallavolo Cremonese, l’esperienza alla Powervolley Milano (under 14 under 15), partecipando anche alla Final Eight di Boy League 2015 a Cesenatico. Due stagioni fa, l’avventura alla Canottieri Ongina in serie B (stoppata dal Covid-19 con la squadra al primo posto), mentre nella scorsa annata pallavolistica è arrivata l’esperienza a San Giustino.