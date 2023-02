Volley, Serie B – La Canottieri Ongina a Genova per continuare a inseguire i play off

Nuova trasferta ligure per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile. A distanza di due settimane dal viaggio ad Albisola, domani alle 18 a Genova la formazione allenata da Gabriele Bruni affronterà i padroni di casa targati Colombo Volley Genova nella quarta giornata di ritorno del girone A.

I piacentini sono reduci dal 3-0 casalingo contro il Sant’Anna Tomcar che ha allungato a nove la striscia di vittorie consecutive, alimentando l’imbattibilità casalinga e quella nel girone di ritorno. In classifica, la Canottieri Ongina resta in scia della zona play off, a -2 dalla capolista Acqui e a un punto dall’Alto Canavese secondo.

Classifica

Negrini Cte Acqui 40, Alto Canavese 39, Canottieri Ongina 38, Pvl Cerealterra Ciriè 33, Npsg La Spezia 28, Parella Torino, Mercatò Alba 27, Sant’Anna Tomcar 20, Zephyr Mulattieri 19, Cus Genova 17, Novi, Colombo Volley Genova 15, Fenera Chieri 76 12, Fas Albisola 6.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.