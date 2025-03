Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cede all’Hokkaido Bologna (0-3)

Terza sconfitta consecutiva per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni battuta 3-0 a domicilio dall’Hokkaido Bologna, una delle “big” del girone C. Il risultato finale penalizza eccessivamente i piacentini, che hanno tenuto testa in ognuno dei tre set disputati e hanno messo in mostra statistiche non troppo distanti dalla compagine ospite.

“Abbiamo perso un match dove abbiamo fatto registrare un indice di cambiopalla pari all’1,49, è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Questo testimonia come siamo stati farraginosi e a volte un po’ superficiali nella situazione di muro-difesa o comunque nella fase break, dove a mio avviso abbiamo perso la partita. Non siamo mai stati in grado di capitalizzare i pochi tocchi a muro fatti, perché in difesa siamo stati poco presenti e mai in grado di convertire in qualcosa di buono.

E’ il nostro problema di inizio anno messo sotto la lente da Bologna, squadra giovane ma con tanta grinta e tecnica a cui bisogna fare i complimenti anche perché ha difeso molto più di noi. Usciamo da questo match con l’amaro in bocca, ci aspetta un’altra partita molto difficile in trasferta. Lunedì dovremo tornare in palestra con un altro spirito, con la voglia di cercare di rosicchiare punti anche su un campo difficile come quello veronese”.

In classifica, la Canottieri Ongina resta ferma a quota 30 punti, scivolando all’ottavo posto condiviso con le bresciane Ferramenta Astori e Radici Products. Sabato alle 20 trasferta veronese a Bardolino contro il Volley Veneto Benacus.

CANOTTIERI ONGINA-HOKKAIDO BOLOGNA 0-3

(23-25, 23-25, 21-25)

CANOTTIERI ONGINA: Pène 2, Ramberti 1, Chadtchyn 11, Chirila 11, Giacomini 16, Scaffidi 12, Rosati (L), Bocu, Belfanti, Ruggeri, Aquino. N.e.: Palazzoli, Nasi, Tagliaferri. All.: Bruni

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni, Bernardis 17, Bandieri 1, Ricci Maccarini 19, Ronchi 11, Bigozzi 5, Chiella (L), Tito, Reccavallo 6. N.e.: Falzone, De Cocinis, Dalfiume, Imperato, Popov (L). All.: Guarnieri