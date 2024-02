Volley, Serie B – La Canottieri Ongina riparte da Viadana

Riparte da Viadana il cammino della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone D). Domani (sabato) alle 18,30 al PalaFarina i gialloneri piacentini sfideranno la terza forza del campionato, impensierita all’esordio all’andata (tie break a Monticelli vinto dai mantovani).

La squadra di Gabriele Bruni si ripresenta dopo la sosta di metà stagione con un bottino di 22 punti e il quinto posto e subito uno scontro diretto per l’alta classifica rappresenterà da un lato un banco di prova severo, dall’altro un’occasione per provare a rimescolare le carte per i primi posti, necessità per la Canottieri Ongina per continuare a inseguire la zona play off dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 32, National Transports Villa d’Oro Modena 30, Viadana Volley 27, Arredopark Dual Caselle 26, Canottieri Ongina 22, Kema Asola Remedello, Volley Veneto Benacus 17, Modena Volley 16, Malagoli Tensped 15, Univolley Carpi, Ama San Martino 12, Moma Anderlini Modena 5, Gas Sales Volley 3.