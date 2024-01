Volley, Serie B – Luca Muroni alla Canottieri Ongina

La Canottieri Ongina annuncia la separazione delle strade con l’opposto Manuel Vega e dà il benvenuto a Luca Muroni, opposto classe 1999 proveniente dalla Wimore Salsomaggiore (A3). Originario della stessa località termale, Muroni (nato il 13 aprile 1999 e alto 1 metro e 86 centimetri) è maturato nell’Energy Parma, prima di approdare nella stagione 2020/2021 all’Opem Audax Parma (serie C) per poi passare nell’annata successiva alla Wimore Parma in serie B. Nella scorsa stagione, l’esperienza in C con il Baganzola (finale play off persa contro Carpi) e quest’anno il salto in A3 con la Wimore Salsomaggiore, giocando 14 incontri e mettendo a referto 33 punti (27 attacchi, 3 ace e 3 muri).

Il direttore sportivo della Canottieri Ongina Donato De Pascali

“Immettiamo nel roster un atleta perfettamente condizionato fisicamente (domenica scorsa è sceso in campo con la Wimore contro Cagliari), si tratta di un laterale eclettico, dotato di buona tecnica individuale naturalmente votato a evoluire nel ruolo di opposto. Siamo sicuri possa contribuire in modo significativo a qualificare il gioco di attacco del nostro team e a fare squadra in modo importante non appena terminato il minimo periodo di ambientamento”.

“Tutti mi hanno parlato bene di Monticelli dialogando con il presidente Fausto Colombi e con il direttore sportivo Donato De Pascali ho visto il loro interesse nei miei confronti e quando una società crede nel giocatore fa sempre piacere. Conoscevo di vista alcuni giocatori, con il capitano De Biasi ho giocato i Campionati nazionali universitari insieme; inoltre, Boschi – con me alla Wimore ed ex Canottieri Ongina – ha parlato benissimo di questa realtà, quindi c’erano tutti i presupposti per me per fare una mezza stagione importante puntando all’obiettivo di squadra prefissato. Il campionato è ancora aperto”.