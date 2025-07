Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina c’è il girone B con avversarie emiliane e lombarde

La Canottieri Ongina conosce le proprie compagne di viaggio nel campionato di serie B maschile, con la squadra piacentina che è stata inserita nel girone B con avversarie lombarde ed emiliane.

Donato De Pascali , il direttore sportivo

“E’ un girone sempre particolarmente duro con la nostra posizione stabilizzata negli ultimi anni a livello logistico; davanti a tutti, Sassuolo già di assoluto livello rinforzato da Andreoli, Spezzano se l’architrave anagrafico della squadra che quest’anno integra un giocatore completissimo e decisamente di categoria superiore come Bertoli più la regia di Quartarone oltre a due elementi di sensibile qualità come Miselli e Cassandra, ha modo di tenere tutta la stagione, la Villa d’Oro perché la Villa va messa sempre tra le big: queste sono le tre in pole, poi metterei la Pallavolo Cremonese di rincorsa”.

Quindi aggiunge

“Avremo un team nuovissimo e inedito per dodici quattordicesimi; dovremo cercare di incastrarci con le rispettive individualità tecniche e temperamentali nel più breve tempo possibile. Questi saranno i temi più complicati da affrontare e che possono determinare gli esiti a livello di risultato della prossima stagione. Credo profondamente nella qualità dei ragazzi selezionati e personalmente vorrei vedere un gruppo in cui ognuno non si predisponga per tollerarsi pensando che sia già un buon comportamento, ma sia disposto a voler davvero integrarsi con le motivazioni massimali nell’attività agonistica ai fini dell’obiettivo collettivo che oggi non possiamo disegnare diversamente dal concetto di cercare di fare tutto il possibile per fare bene, poi alla fine della stagione raccoglieremo la somma del nostro valore che può essere considerevole”

Il girone

Viva Villa Volley, Volley Sassuolo, Modena Volley Punto Zero, Spezzanese, Soliera Volley 150, Canottieri Ongina, Volley Tricolore, Pallavolo Cremonese, Volley Montichiari, Team Volley Cazzago San Martino, Scanzorosciate, Pallavolo Cisano Bergamasco, Volley Milano, Pallavolo Asola Remedello.

