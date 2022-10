Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina esordio “Bollente” sul campo di Acqui Terme

L’attesa è terminata ed è ora di scendere in campo per i primi tre punti ufficiali in palio. Domani (sabato) il viaggio stagionale della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile inizierà con la trasferta di Acqui Terme contro i padroni di casa della Pallavolo La Bollente targati Negrini Cte. Il fischio d’inizio è previsto alle 21, con i gialloneri di Gabriele Bruni attesi da un debutto di fuoco contro una delle sicure protagoniste del campionato in una sfida tra due team che nella scorsa stagione hanno disputato i play off.

L’avversario

La Negrini Cte Acqui Terme è reduce dal duello play off nella scorsa stagione perso contro Saronno e in estate ha non solo confermato un roster di primo livello per la serie B, ma anche piazzato colpi di mercato importanti, come l’opposto Davide Cester e l’ex azzurro (schiacciatore) Matteo Martino, che ha scontato i quattro anni di squalifica per doping e ha sposato la causa di Acqui.

Dove seguire il match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.