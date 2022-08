Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina esordio di fuoco ad Acqui Terme contro l’ex azzurro Matteo Martino

Partirà da Acqui Terme la nuova avventura della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile. Come noto da alcune settimane, la compagine piacentina del presidente Fausto Colombi è stata inserita nel girone A in compagnia di formazioni piemontesi e liguri, rivoluzionando in toto il parco-avversarie.

Per i gialloneri di coach Gabriele Bruni, subito un debutto di fuoco sabato 8 ottobre ad Acqui Terme contro la Negrini Cte, mentre l’esordio interno è previsto sabato 15 ottobre alle 18 (giorno e orario scelti per le gare casalinghe) a Monticelli d’Ongina contro i liguri dell’Albisola.

Girone d’andata

prima giornata (8 ottobre ore 21 ad Acqui Terme): Negrini Cte Acqui-Canottieri Ongina

seconda giornata (15 ottobre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Albisola

terza giornata (23 ottobre ore 18 a San Mauro Torinese): Sant’Anna Tomcar-Canottieri Ongina

quarta giornata (29 ottobre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Colombo Volley Genova

quinta giornata (5 novembre ore 18,30 a Ciriè): Pvl Cerealterra Ciriè-Canottieri Ongina

sesta giornata (12 novembre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Fenera Chieri

settima giornata (19 novembre ore 18 a Cuorgnè): Alto Canavese-Canottieri Ongina

ottava giornata (26 novembre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Pallavolo Alba

nona giornata (3 dicembre ore 18 a La Spezia): Npsg La Spezia-Canottieri Ongina

decima giornata (10 dicembre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Novi Pallavolo

undicesima giornata (17 dicembre ore 21 a Torino): Volley Parella Torino-Canottieri Ongina

dodicesima giornata (7 gennaio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Zephyr Mulattieri

tredicesima giornata (14 gennaio ore 18 a Genova): Cus Genova-Canottieri Ongina

Girone di ritorno

prima giornata (4 febbraio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Negrini Cte Acqui

seconda giornata (11 febbraio ore 21 ad Albisola Superiore): Albisola Pallavolo-Canottieri Ongina

terza giornata (18 febbraio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Sant’Anna Tomcar

quarta giornata (25 febbraio ore 21): Colombo Volley Genova-Canottieri Ongina

quinta giornata (4 marzo ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Pvl Cerealterra Ciriè

sesta giornata (11 marzo ore 20,30 a Chieri): Fenera Chieri 76-Canottieri Ongina

settima giornata (18 marzo ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Alto Canavese

ottava giornata (25 marzo ore 21): Pallavolo Alba-Canottieri Ongina

nona giornata (1 aprile ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Npsg La Spezia

decima giornata (15 aprile ore 21 a Novi Ligure): Novi Pallavolo-Canottieri Ongina

undicesima giornata (22 aprile ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Volley Parella Torino

dodicesima giornata (29 aprile ore 17 a Santo Stefano di Magra): Zephyr Mulattieri-Canottieri Ongina

tredicesima giornata (6 maggio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Cus Genova.

Il primo volto nuovo

Samuel Frascio è il primo volto nuovo della Canottieri Ongina, formazione piacentina che parteciperà al campionato di serie B maschile nel girone A. Nato il 16 luglio 2001 a Rimini, Frascio – di ruolo schiacciatore – è reduce da due stagioni in serie cadetta con la maglia della Titan Services San Marino. In precedenza, dopo l’avvio al volley nella sua città natale, Samuel è maturato nel settore giovanile di Ravenna, città che l’ha visto anche debuttare in Superlega nella stagione 2018/2019 collezionando undici presenze (con un bilancio di sei vittorie e cinque sconfitte).

Davide Rosati, il libero

A lui toccherà il compito di dirigere in campo la seconda linea giallonera, totalmente rinnovata dal mercato. Alla Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile (girone A), il testimone di libero passa da Mattia Cereda (approdato a Parma in A3) a Davide Rosati.

Nato il 22 giugno 2000 a Crema (anche sua città di origine), Rosati è maturato per un biennio all’Imecon Crema, poi è cresciuto nel quadriennio al Valtrompia Volley, realtà di serie B maschile che più volte ha sfidato la Canottieri Ongina. C’è di più: in terra bresciana Davide è stato allenato anche da Gabriele Bruni, attuale tecnico dei piacentini.