Volley, Serie B – Un buon inizio non basta alla Canottieri Ongina: all’esordio fa festa Cisano (3-1)

Un buon inizio non basta alla Canottieri Ongina, sconfitta 3-1 all’esordio stagionale in B maschile sul campo di Brembate di Sopra (Bergamo) contro la Tipiesse Cisano.
“Siamo durati – il commento di coach Gabriele Bruni – un set di buon livello, strada facendo poi abbiamo perso il filo logico, con giocate dettate dalla fretta e dall’ansia di chiudere subito che ci ha complicato non poco il compito. Abbiamo commesso tanti errori oltre a molte sbavature mostrando situazioni frettolose. Ovviamente speravamo di partire con un risultato migliore, ma Cisano ha disputato un’ottima gara, mostrando grande precisione e meritando la vittoria”.
Ai gialloneri piacentini non sono bastati i 20 punti dell’opposto Paolo Battaglia, che ha ingaggiato un bel duello a distanza statistico con il pari ruolo di casa Albergati (21). All’orizzonte il debutto casalingo di sabato alle 18 a Monticelli contro i bresciani della Ferramenta Astori.
TIPIESSE CISANO-CANOTTIERI ONGINA 3-1
(22-25, 25-19, 30-28, 25-13)
TIPIESSE CISANO: Austoni 13, Savino 1, Biffi 17, Lavorato 8, Albergati 21, Gamba 10, Boffi (L), Raffa. N.e.: Locatelli, Gerosa, Gritti, Carcano, Corti (L). All.: Marchesi
CANOTTIERI ONGINA: Reyes 10, Imokhai 4, Battaglia 20, Cormio 14, Morchio 8, Mandoloni 2, Rosati (L), Boschi, Ruggeri, Paratici, Stanchina (L), Cucchi 3. N.e.: Mari, Sala. All.: Bruni