Volley serie B1, domani scocca l’ora del raduno per la Conad Alsenese

Conto alla rovescia agli sgoccioli per la nuova avventura della Conad Alsenese. Domani (lunedì), infatti, è il giorno del raduno per le gialloblù che quest’anno saranno allenate da Enrico Mazzola.

Il programma del “day1” del sodalizio del presidente Stiliano Faroldi prevede nel pomeriggio i test antigienici di terza generazione in contrasto al Covid-19 per giocatrici, staff e dirigenza, poi verrà distribuito il materiale sportivo, saranno sistemati gli ultimi aspetti burocratici e sarà ora dei primi colloqui. Martedì, invece, sarà il giorno del primo allenamento, dando il via alla preparazione che culminerà con l’esordio in campionato nel week end del 16-17 ottobre.