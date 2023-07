Volley, Serie B1 – Fumara MioVolley: la giovane Naddeo novità in posto quattro, confermate Cornelli e Ducoli

Si punta alla continuità in posto quattro in casa Fumara MioVolley per la prossima serie B1. Oltre a quella di capitan Scarabelli sono infatti due le riconferme mentre il volto nuovo è quello della 2004 Matilde Naddeo che completa così un reparto già affiatato.

Quello in B1 sarà un ritorno per Sofia Cornelli

«Sono molto contenta di essere stata riconfermata perché l’anno scorso è stato estremamente positivo: spero di rivivere determinate emozioni, è stato un gruppo estremamente unito e vedere che gran parte resterà tale mi dà voglia di ricominciare e rifare un altro anno come questo – racconta Cornelli – Incontreremo difficoltà diverse ma sento di poter dare il mio contributo: sento che società, squadra ed Enrico (coach Mazzola, NdR) credono in me».

Nella passata stagione Cornelli ha trovato una buona continuità

«Mi porto dietro tanta gioia e anche tanta crescita: penso di aver messo in campo tanto di me e quindi mi porto la volontà di continuare a migliorarmi, lavorando sodo. Confido di vedere un gruppo che si aiuta in ogni momento, sempre presente l’una per l’altra. Mi aspetto un anno con dei risultati che siano il più possibile positivi nonostante le difficoltà che incontreremo».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Irene Ducoli

«La prima stagione al MioVolley è stata semplicemente indimenticabile. Le emozioni che ho provato ad aver vinto il campionato e la Coppa Italia sono inspiegabili; dire che sono stata felice e soddisfatta andrebbe a sminuire tutto quello che c’è stato dietro queste conquiste».

Per Ducoli si tratterà di un esordio in categoria

«Per me è una nuova esperienza e non vedo l’ora di confrontarmi con le altre giocatrici. Spero di poter essere d’aiuto per la mia squadra, per questo farò il possibile per farmi trovare sempre pronta».

Sarà invece un doppio esordio per Matilde Naddeo

«Ho accettato la proposta del MioVolley per gli ottimi risultati ottenuti dalla squadra nella stagione passata e per le buone capacità dell’allenatore. Essendo la mia prima esperienza nel campionato di b1 mi aspetto una stagione ricca di nuove esperienze e nuovi stimoli, spero di crescere professionalmente affrontando con la giusta grinta questa nuova stagione».

