Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio ospite della Bindi Passione Valdarno 

Dopo il bel successo a Montespertoli, la Pallavolo San Giorgio Piacentino vuole confermare l’ottimo momento di risultati, quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e a punti nelle ultime sei, che ha permesso di abbandonare l’ultimo posto in classifica e salire verso il quint’ultimo posto a pari punti con la V.P. Volley, riaprendo la corsa verso la salvezza nella terza serie nazionale.

Tonini e compagne non vogliono fermarsi nemmeno di fronte alla Bindi Passione Valdarno, quinta forza del campionato che nonostante negli ultimi due turni è stata sconfitta da Garlasco ed Ostiano, raccogliendo solo un punto, resta una formazione di altro profilo con giocatrici importanti che hanno militato in categorie superiori.

Dunque non l’impegno non sarà facile, dunque, per la Pallavolo San Giorgio, contro una formazione, allestita per i piani alti con giocatrici esperte come l’alzatrice Francesca Saveriano, la centrale Aurora Poli e la schiacciatrice Giulia Bartesaghi (entrambe con gettoni in A1) e giovani promesse come il posto 3 Gaia Biondi ed il libero Sara Ciancio, e che rispetto alla gara d’andata, vinta per 3-1 dalle nerorosa, ha cambiato il tecnico, infatti alla quinta giornata coach Marco Gazzotti è stato sostituito da Vittorio Bertini.

Cambiamenti nel roster

Il roster ha visto i saluti dell’opposta Pernilla Tani (con un passato a Fiorenzuola d’Arda nel 2018/2019) che ha appeso le ginocchiere al chiodo per motivi di lavoro e la schiacciatrice Alice Tesanovic, passata alla MTS Santena (girone A) mentre ha perso per infortunio Matilde Giardi. Sono stati due gli innesti la schiacciatrice Arianna Vittorini, dalla Rinascita Firenze in B2, ma con un passato recente in serie A2 a Sassuolo e Macerata, e l’opposta Giada Sangoi in uscita dall’Abruzzo Volley Altino in A2.

Nell’unico precedente giocato è stato vinto dalle toscane per 3-1. Non ci sono ex di turno. Dirigeranno Gianmarco Annese e Lorenzo Catena del comitato territoriale di Ancona, fischio d’inizio ore 21, presso il PalaGalli in via Bolzano, 1 a San Giovanni in Valdarno (Firenze).

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 40; Volley Garlasco 39; Volley Modena 35; Ripalta Cremasca 31; Bindi Passione Valdarno 29; Osgb Campagnola 25; Rubiera 22; Montesport 21; Moma Anderlini 20; V.P. Volley, Pallavolo San Giorgio 18; Ambra Cavallini 12; Bsc Sassuolo 10; Crema 7.