La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto il rinvio a data da destinarsi per allerta maltempo, in osservanza alle ordinanze stabilite dalla autorità competenti, della partita tra Pallavolo San Giorgio e Bsc Volley Sassuolo, prevista per sabato 19 ottobre, ore 21, a Sassuolo.

Si precisa che entro mercoledì 23 ottobre ottobre dovrà essere concordata tra le due società una di data di recupero che non potrà essere successiva all’8 novembre 2024.