Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio cerca la continuità contro Rubiera

Sull’onda emotiva del successo ad Istiano, la Pallavolo San Giorgio vuole proseguire la corsa salvezza cercando di strappare punti a Rubiera in una gara dal peso specifico importante. La formazione reggiana al momento occupa la settima posizione con 26 punti, sei in più delle giallobiancoblù. Vincere per la squadra di casa permetterebbe di dare continuità ai risultati e staccarsi dalla quart’ultima posizione. Non sarà facile perché Rubiera è riuscita a strappare punti a squadre di vertice ed intenzionata a muovere la classifica per non farsi risucchiare da zone pericolose.

L’ex di turno è la centrale Valentina Zoppi che vestito la maglia di Rubiera dal 2018 al 2020. I precedenti, giocati tra serie B1 e B2, sono a favore di San Giorgio per quattro a due. Dirigeranno Matteo Tagliaferro del comitato territoriale di Vicenza e Salvatore Nibali del comitato territoriale di Messina. Fischio d’inizio, ore 18, presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino. Ingresso 5 euro. La partita sarà trasmessa sul canale Youtube Pallavolo San Giorgio.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 43; Volley Garlasco 41; Volley Modena 41; Ripalta Cremasca 36; Bindi Passione Valdarno 35; Osgb Campagnola 30; Rubiera 23; Moma Anderlini 24; V.P. Volley 22; Montesport 21 Pallavolo San Giorgio 20; Bsc Sassuolo 14; Ambra Cavallini 14; Crema 8.