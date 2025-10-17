Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio in Toscana per la prima trasferta stagionale

La vittoria in rimonta nella gara del debutto contro la Pallavolo Scandicci ha dato certezze e sicurezza al gruppo giallobiancoblù piacentino. Nel prossimo impegno They e compagne affronteranno in trasferta la poco accomodante Montesport di Montespertoli, squadra toscana, all’esordio sconfitta a Ripalta Cremasca per 3-0; il lavoro settimanale, impostato da coach Matteo Capra, è quello di poter continuità al gioco ed alla crescita del gruppo che nella sfida contro le giovani leve della Savino del Bene ha dato prova di solidità e maturità, uscendo da momenti di difficoltà come visto nel terzo parziale.

Conclusa la stagione al nono posto il roster fiorentino è cambiato con sette conferme e sette volti nuovi. Le conferme sono l’alzatrice Giulia Para, le schiacciatrici Adele Scardigli, Benedetta Mazzinghi, l’opposta Matilde Giubbolini e i liberi Erika Eifelli ed Anna Castellani; i volti nuovi sono le alzatrici Lucrezia la regista Lucrezia Brogi, le schiacciatrici Giulia Bertelli, Noemi Fatone e Linda Maionchi, le centrali Emma Testi (la scorsa stagione a San Josè State University) e Chiara Ceccarelli. Nuovo è anche l’head coach Ivan Contrario, fresco di titolo del mondo con la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgio nel ruolo di scout.

I precedenti tra piacentine e toscane, giocati nella scorsa stagione, vedono una vittoria per parte in trasferta. L’incontro si giocherà al palazzetto dello sport di Baccaiano in via Volterrana 42/b a Molino del Ponte di Montesportoli.

Fischio d’inizio ore 21 dirigeranno Elena Fantoni della sezione Fipav comitato territoriale Appenino Toscano e Alessandro De Martini della sezione Fipav comitato territoriale Basso Tirreno. Si potrà seguire l’andamento del match nel Live Score sul sito della Federvolley.

Classifica

Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano, Pediatrica Bindi Valdarno, Ravenna, San Giorgio 3 punti; Osgb Campagnola 2; Cesena 1; Montesport, Bologna, Centro Volley Reggiano,Osgb Campagnola, Forlì, Riccione, Pall. Scandicci 0 punti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy