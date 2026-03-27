Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio ospita la Moma Anderlini

Sabato 28 marzo la Pallavolo San Giorgio torna a giocare tra le mura amiche, ospitando la giovane Moma Anderlini Modena (formazione under 18), attualmente ultima in classifica. L’obiettivo è chiaro: riscattare la sconfitta rimediata a Cesena e conquistare punti preziosi in chiave salvezza.
L’impegno contro le modenesi non sarà affatto semplice, ma le ragazze di San Giorgio potranno contare sul calore del pubblico di casa per provare a portare a casa l’intera posta in palio. Sarebbe un “uovo di Pasqua” ideale: tre punti fondamentali per la permanenza nella terza serie nazionale.
Sono sette i precedenti tra le due formazioni, disputati tra B1 e B2: il bilancio sorride alla Pallavolo San Giorgio, avanti per cinque vittorie a due. Anche l’ultimo confronto ha premiato i colori giallobiancoblù.
Curiosità: Sofia Cornelli, schiacciatrice della Sangio, affronterà la sorella minore Stella, libero dell’Anderlini.
Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. A dirigere l’incontro saranno Andrea Natalini e Fabio Moscardi della sezione di Brescia.
Sarà possibile seguire il live score dell’incontro sul sito Federvolley.it.