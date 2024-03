Volley, Serie B1 – Sconfitta a Sassuolo per una VAP incerottata. Importante successo per l’U14

I primi due set sono stati a senso unico a favore delle padrone di casa ed infatti le ragazze Vivi Energia VAP hanno totalizzato solo 16 punti nel primo e 14 nel secondo set. Il terzo set è stato invece giocato alla pari punto a punto e soltanto nel finale le ragazze di Sassuolo hanno avuto la meglio aggiudicandosi il set 28 a 26. Il rammarico delle piacentine è dovuto al fatto di non essere riuscite a conquistare il set sciupando due set ball sul 24 a 22 a loro favore e di avere quindi avuto la possibilità di tentare di conquistare punti in classifica, tanto più che gli accorgimenti gli tattici di Licata alla fine del secondo set stavano dando i loro frutti.

BSC Sassuolo -VAP 3-0

(25-16, 25-14, 28-26)

VAP: Terrana 15 punti, Shillkowski , Da Pos, Milani 9, Konate 4, Bibolotti, Borri 3 , Nella 11, Gazzola Libero. All. Licata

Sassuolo: Anello, Scianti, Moschetti, Reggiani Tea, Borlengo, Fornari, Bisio, Magnani, Cappellini, Bedetti, Liberi: Montagnani e Reggiani Martina. All: Krouymov e Minghelli

2 Trofeo “Bruno e Claudio Estasi”

Importante affermazione, in quel di Parma, per la formazione Under 14 della Vap che si è aggiudicata il 2 trofeo “Bruno e Claudio Estasi”.

Al termine delle quattro partite giocate (due nella fase preliminare e due in quella finale) sono arrivate altrettante vittorie che hanno permesso alle giovani piacentine di centrare il primo posto. In mattinata la Volley Academy Piacenza si è aggiudicata il primato del girone superando per 2-1 sia l’Anderlini Modena, che Viadana Volley.

Nel pomeriggio sono invece arrivati il 2-1 sull’Energy Parma e in finale primo e secondo posto il 2-0 nuovamente su Anderlini Modena. Si è trattato di una doppia vittoria, dal momento che, al termine della manifestazione, sono arrivati anche i seguenti premi individuali:

Siria Sposimo (miglior giocatore)

Aurora Bollati (miglior schiacciatore)

Questa blasonata vittoria della formazione Under 14 della VAP, nata da soli 2 anni, dimostra come la società piacentina stia puntando in modo importante sulla crescita sportiva e umana anche delle ragazze più giovani, col fine di permettere a un numero sempre maggiore di giocatrici di vivere il sogno di arrivare, un giorno, in Serie A.