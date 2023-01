Volley, Serie B1 – Una buona VAP esce sconfitta dalla sfida con Propatria Milano

Il calendario di serie B1, in queste 4 partite a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio, costringe la VAP a giocare contro le prime 4 della classe.

Quindi è del tutto comprensibile la difficoltà di poter raccogliere punti in questa fase del torneo. Da questo punto di vista coach Mineo può ritenersi del tutto soddisfatto perché anche ieri sera le giovani ragazze piacentine hanno dato dimostrazione di un gioco in continuo miglioramento e, (a parte l’ultimo set) di non mollare mai niente e restare sempre in partita anche a cospetto di una squadra molto più esperta e forte tecnicamente (la Propatria occupa il 3 ° posto in classifica).

I parziali dei primi tre set dimostrano ampiamente ciò che abbiamo appena affermato e soltanto un pizzico di esperienza e una punta di cattiveria in più sottorete e a muro fanno pendere la bilancia a favore delle milanesi.

Il racconto del match

Il primo set si sviluppa punto a punto fino alle battute finali e si chiude 25 a 22 a favore della Propatria.

Nel secondo set le milanesi partono forte ma le ragazze Vap riescono a rientrare bene in partita riuscendo a rimontare lo svantaggio fino a sfiorare l’impresa di vincere il set. (25 a 23 per la Propatria).

Il terzo set è un capolavoro della squadra e di Mineo che nell’occasione schiera Viganò nell’inedito ruolo di opposto con ottimi risultati e vince il set 25 a 23 mettendo in seria difficoltà le avversarie.

Nel quarto ed ultimo set le piacentine sul 6 pari hanno un momento di black out generale e subiscono un filotto delle avversarie che non riusciranno più a colmare.

Da segnalare oltre ai 24 punti della Piomboni e ai 16 della Iacona anche un set giocato per intero dalla giovanissima e promettentissima centrale (classe 2007) Sara Pedrolli.

Vap Galbiati – Bracco Propatria Milano 1-3

(22-25, 23-25, 25- 23, 12-25)

VAP: Pedrolli, Pierdonati 9 punti, Della Corte, Fabbri 6, Piomboni 24, Gazzola (Libero), Del Core 1, Magnabosco 5, Viganò 7, Iacona 16. N.E: Muller (L2), Ruggeri, Di Luzio,

Propatria: Villa 11, Merati, De Ambrogi, Badaracco 4, Mandotti (libero), Trabucchi 3, Mazzi 2, Venturini 13, Brunelli (L2), Visconti, Bilamour 18, Poser 19. N.E: Giacomini, Sollazzo