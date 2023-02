Volley. Serie B2 – Galaxy Inzani ancora amaro per la Rossetti Market Conad (3-1)

Semaforo rosso a Collecchio per la Rossetti Market Conad, che interrompe il proprio buon momento nel campionato di B2 femminile cedendo 3-1 al cospetto del Galaxy Inzani. La formazione parmense si è confermata “indigesta” dopo il 3-0 dell’andata ad Alseno, con la formazione di Federico Bonini nel vivo del match nella fase centrale, mentre gli estremi alla riga del totale sono stati dominati dalle padrone di casa allenate dall’ex Marco Scaltriti.

Alle piacentine non sono bastati 12 muri punto contro i 5 locali, perché il Galaxy ha spinto forte in battuta, come testimoniano gli undici ace. A livello individuale, per le locali in cattedra il trio di palla alta They-Giannace-Candio (altra ex), tutte in doppia cifra con 46 punti totali in tre. Sul versante gialloblù, invece, tris di doppie cifre con l’opposta Chiara Sesenna (12 punti), la banda Sofia Dall’Orso (stesso bottino personale) e la centrale Martina Stellati (10 palloni messi a terra).

GALAXY INZANI-ROSSETTI MARKET CONAD 3-1

(25-14, 22-25, 25-22, 25-18)

GALAXY INZANI: Ciarlini, Ferrari 8, Candio 15, They 16, Enoh 9, Giannace 15, Pradella (L), Bussi 1, Bratoni, Notaroberto. N.e.: Bisi, Brunazzi, Neroni (L). All.: Scaltriti

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni 5, Stanev 5, Tosi 8, Sesenna 12, Stellati 10, Dall’Orso 12, Musiari (L), Toffanin, Marchetti, Scalera, Maruzzi, Chini 1. N.e.: Gandolfi (L). All.: Bonini

Classifica

Fumara MioVolley 44, Cai Volley Stadium 37, San Giorgio 32, Arbor Interclays 26, Galaxy Inzani, Volley Davis 2C 25, Fos Wimore Cvr, Giusto Spirito Rubiera 22, Rossetti Market Conad 20, Moma Anderlini Modena 19, Polriva 14, Inox Meccanica Rivalta 12, Calanca Persiceto 10, Vtb Aredici Bologna 7.