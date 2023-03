Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad “scivola” contro Persiceto (1-3)

Non c’è continuità per la Rossetti Market Conad, che dopo la “maratona” vincente in terra reggiana contro la Fos Wimore Cvr scivola in casa contro le bolognesi del Calanca Persiceto (1-3) nella quinta giornata di ritorno di B2 femminile (girone F).

Al cospetto di un avversario che ha sfoggiato una delle migliori prestazioni stagionali, alimentata dalla “fiamma” caratteriale a caccia di punti salvezza, per contro la formazione di Federico Bonini è apparsa maggiormente spenta rispetto all’impegno precedente nonostante il recupero di Tosi e Stanev, assenti a Reggio Emilia. Così, dopo aver perso ai vantaggi il primo set, Alseno ha reagito con decisione nel secondo parziale (25-17), ma anziché portare dalla propria parte la partita con slancio, ha subìto la verve del Calanca, in cattedra nella seconda parte dell’incontro.

ROSSETTI MARKET CONAD-CALANCA PERSICETO 1-3

(24-26, 25-17, 22-25, 18-25)

ROSSETTI MARKET CONAD: Musiari (L), Sesenna 6, Toffanin, Marchetti, Scalera 11, Stanev 9, Pieroni 2, Tosi 7, Stellati 9, Chini 12, Dall’Orso 5. N.e.: Maruzzi, Gandolfi (L), Ascone. All.: Bonini

CALANCA PERSICETO: Romani 1, Besteghi 2, Fiorani 12, Sarego 21, Lopez Delgado 13, Bonora 12, Zaniboni 3, Kacimi 1, Ben Ameur 5. Capasso (L). N.e.: Lodovisi, Nepi (L), Ion. All.: Puzzo

Classifica

Fumara MioVolley 53, Cai Volley Stadium 41, San Giorgio 37, Arbor Interclays 32, Giusto Spirito Rubiera 30, Galaxy Inzani 29, Volley Davis 2C 27, Rossetti Market Conad, Fos Wimore Cvr 25, Moma Anderlini Modena 23, Polriva 17, Inox Meccanica Rivalta 16, Calanca Persiceto 15, Vtb Aredici Bologna 8.