Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad torna a far festa piena in casa: 3-1 al Galaxy Collecchio

Ritorno al successo pieno in casa per la Rossetti Market Conad in B2 femminile, con la squadra di Paolo Bergamaschi che piega 3-1 le parmensi del Galaxy Collecchio delle recenti ex Scalera e Musiari e torna a far festa davanti al pubblico di Alseno con tre punti pieni che davanti ai supporter gialloblù mancavano dal girone d’andata.

Dopo aver vinto ai vantaggi il primo set (27-25), le piacentine hanno dovuto fare i conti con la reazione parmense (18-25), salvo poi chiudere 25-20 e 25-23 il terzo e il quarto parziale facendo calare il sipario sul match. Per le gialloblù, il merito di aver commesso un numero di errori sensibilmente inferiore alle avversarie (20 contro 34). Top scorer nella metà campo di casa, la centrale Sara Scurzoni con 16 punti, seguita a quota 15 dall’opposta Stefania Bernabè e a 12 dalla schiacciatrice Rebecca Spagnuolo.

“Galaxy ha giocato una buona partita, dimostrando di voler conquistare la posta in palio. Noi siamo stati bravi in battuta, oltre a lavorare molto bene nel muro-difesa. In ricezione, non siamo sempre stati continui ma il fondamentale è migliorato rispetto al derby di San Giorgio. Volevamo fortemente tornare a festeggiare i tre punti in casa e ci siamo riusciti, inoltre è stata la mia prima vittoria da primo allenatore su questa panchina e per me è stata una bella soddisfazione. Abbiamo nulla da perdere in questo finale di campionato e cercheremo di fare più punti possibili fino alla fine”.

Il successo della Rossetti Market Conad, infatti, non riapre i giochi play off, visti i successi di Zerosystem (3-0 nel derby modenese contro Soliera) e San Giorgio (3-2 a Cerea). A tre giornate dal termine, il divario dalla zona play off (secondo posto) resta di sette lunghezze.

Sabato alle 20,45 a Villa Bartolomea (Verona) trasferta a domicilio della Cenerentola SpakkaVolley Spacer.

ROSSETTI MARKET CONAD-GALAXY COLLECCHIO 3-1

(27-25, 18-25, 25-20, 25-23)

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 9, Scurzoni 16, Neri 4, Spagnuolo 12, Frassi 5, Bernabè 15, Toffanin (L), Pieroni, Palazzina. N.e.: Marchesi, Agostini, Tartari, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bergamaschi

GALAXY COLLECCHIO: Scalera 9, Ferrari 12, Trevisani 4, Giannace 18, Enoh Gahou 10, They 19, Musiari (L), Montacchini 1, Callegari, Ghillani. N.e.: Mendi, Ferrari, Bertulessi, Salati (L). All.: Scaltriti