Volley, Serie B2 – Nordmeccanica VAP in trasferta a Pavia: per la seconda giornata è sfida all’Universo in Volley

La Nordmeccanica VAP si prepara alla prima trasferta di stagione dopo l’esordio casalingo dello scorso sabato al cospetto dei Diavoli Rosa Brugherio: in programma (partita al via al Palatreves di Pavia alle 21) la sfida sul campo dell’Universo in Volley.

La squadra under 18 di coach Fanni ha aperto il secondo campionato consecutivo in B2 con una sconfitta in quattro set: i Diavoli Rosa hanno fatto valere maggior continuità nei momenti chiave dei set ma la VAP ha comunque mostrato segnali incoraggianti ed ampi margini di miglioramento in vista delle prossime gare e dell’avvio dei campionati regionali di categoria.

Destino diverso per l’Universo in Volley che ha inaugurato la stagione con un tiebreak vittorioso nel palazzetto del Viadana Volley: una gara piuttosto altalenante con parziali anche piuttosto netti (25-14 nel primo e 7-25 nel secondo set) che ha permesso alle pavesi di incassare i primi due punti del proprio cammino nel girone E di Serie B2.

