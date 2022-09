Volley, Superlega – Lucarelli: “Squadra aggressiva e ricca di talento. Spero di rimanere per tanto tempo alla Gas Sales Piacenza”

Il primo momento ufficiale della carriera biancorossa di Santos De Souza Ricardo Lucarelli, medaglia di bronzo ai recenti Mondiali, si è tenuto stamattina nella stampa del PalabancaSport. Al tavolo dei relatori presenti – con il giocatore Santos De Souza Ricardo Lucarelli – Emilia Lisdero brand manager di Raspini S.p.A. new entry nella Business Community di Gas Sales Piacenza, Giuseppe Bongiorni Vicepresidente e Lorenzo Bernardi primo allenatore di Gas Sales Piacenza.

“ Raspini S.p.A. da sempre è sostenitrice dello sport e quest’anno è stato deciso di affiancare una squadra davvero importante nel firmamento della pallavolo. Qui ci sono giocatori importanti e tanta voglia di fare bene e vincere. Esperienza, equilibrio, lungimiranza, fare squadra, determinazione, rispetto per l’ambiente e per il territorio sono concetti fondamentali per la nostra azienda, concetti che ritroviamo anche in questa società”.

“Perugia è la favorita numero uno per lo scudetto ma come già in passato si è visto non sempre la favorita vince. Negli ultimi tre anni era la favorita per tutto ma non ha mai vinto lo scudetto o la Champions. Noi abbiamo giocatori importanti, dobbiamo diventare squadra, stiamo lavorando da pochi giorni insieme e all’inizio non saremo al meglio ma conto sulle capacità dei singoli, sulla determinazione di ognuno per sopperire alla mancanza di ritmo partita e amalgama. Non dobbiamo esaltarci per due vittorie consecutive e neppure deprimerci per due sconfitte consecutive”.