Volley, Superlega – Varato il calendario della Gas Sales Piacenza: debutto con Padova il 22 ottobre

Gas Sales Piacenza inizierà la sua corsa al PalabancaSport il 22 ottobre con la Pallavolo Padova, il primo impegno in trasferta è invece programmato sette giorni a Milano per affrontare l’Allianz Milano di coach Piazza.

Nuovo appuntamento casalingo nella terza giornata, al PalabancaSport arriva Farmitalia Catania, Società che torna in SuperLega dopo 26 anni grazie al titolo acquisito da Vibo Valentia.

I big match

Il primo big mach per i biancorossi nella quarta giornata (12 novembre) quando affronteranno in trasferta i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino e quindi al PalabancaSport turno infrasettimanale (15 novembre) con Cisterna Volley. Gli altri big match nel girone di andata per i biancorossi il 19 novembre a Perugia (sesta giornata) e nelle ultime giornate: il 17 dicembre al PalabancaSport con Cucine Lube Civitanova e il 26 dicembre a Modena a chiudere il girone di andata.

Il calendario è stato svelato oggi al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio alle porte di Bologna nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Pallavolo e condotto da Maurizio Colantoni con cui si è chiusa la tre giorni di Volley Mercato. Presenti il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente della Lega Pallavolo Massimo Righi.

E tra la “scoperta” di una giornata e l’altra del calendario, ospiti, musica e premiazioni. Sul palco anche Gas Sales Bluenergy Volley vincitrice nel febbraio scorso a Roma, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Del Monte Coppa Italia SuperLega. A ritirare lo stendardo, consegnato da Giuseppe Manfredi Presidente della Fipav, Hristo Zlatanov, Direttore Generale della Società biancorossa.

Le parole di Anastasi

“Onestamente non do molta importanza al fatto di incontrare prima o dopo una squadra, credo che dovremo affrontare la stagione con grande serenità e tranquillità e farci trovare pronti agli appuntamenti importanti che sono la Supercoppa, la Champions League e logicamente i Play Off oltre alla Coppa Italia. La Regular Season seve solo per avere una buona posizione nei Play Off ma nulla di più. Lavoreremo poco insieme prima dell’inizio del campionato, le prime giornate del torneo ci serviranno per conoscerci sempre meglio ma, ripeto, dobbiamo vivere questa Regular Season con tanta tranquillità”.

Le date: la regular season si svilupperà in poco più di cinque mesi, fra il 22 ottobre 2023 e il 3 marzo 2024 (data dell’ultima giornata). Saranno quattro i turni infrasettimanali: mercoledì 15 novembre, martedì 26 dicembre, mercoledì 24 gennaio e mercoledì 14 febbraio.

La Supercoppa Italiana 2023, che per l’ottava volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà fra martedì 31 ottobre e mercoledì primo novembre, partecipano Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Sir Safety Perugia, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. In semifinale Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronterà Cucine Lube Civitanova, location della manifestazione che si conoscerà più avanti.

L’edizione della Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate del girone d’andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo il dodicesimo turno di Regular Season, si giocheranno in gara unica in casa della miglior classificata martedì 2 gennaio e mercoledì 3 gennaio 2024. La Final Four è in programma il 27 e 28 gennaio 2024, sede ancora da definire.

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della Regular Season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite); semifinali e finali si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata.

Il cammino nel dettagli

1ª giornata – (22 ottobre 2023 – 30 dicembre 2022)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Pallavolo Padova

2ª giornata – (29 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024)

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

3ª giornata – (5 novembre 2023 – 14 gennaio 2024)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Farmitalia Catania

4ª giornata – (12 novembre 2023 – 21 gennaio 2024)

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

5ª giornata – (15 novembre 2023 – 24 gennaio 2024)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cisterna Volley

6ª giornata – (19 novembre 2023 – 4 febbraio 2024)

Sir Susa Vim Perugia – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

7ª giornata – (26 novembre 2023 – 11 febbraio 2024)

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

8ª giornata – (3 dicembre 2023 – 14 febbraio 2024)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Rana Verona

9ª giornata – (10 dicembre 2023 – 18 febbraio 2024)

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales

10ª giornata – (17 dicembre 2023 – 25 febbraio 2024)

Gas Sales – Cucine Lube Civitanova

11ª giornata – (26 dicembre 2023 – 3 marzo 2024) Valsa Group Modena – Gas Sales

