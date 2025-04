Volley – Tre su tre: per la VAP saranno Final Four regionali nelle categorie Under 14, 16 e 18

La Volley Academy Piacenza (VAP) firma uno splendido filotto conquistando l’accesso alle finali regionali per le categorie Under 14, 16 e 18. Un risultato di grande spessore che conferma la crescita delle squadre partecipanti ai campionati emiliano-romagnoli.

Ultima in ordine di tempo la vittoria in Under 14 Regionale della Globo VAP che con il 3-1 sul campo dell’Olimpia Teodora Ravenna di domenica pomeriggio ha conquistato l’accesso alle fasi finali in programma per domenica 4 maggio a Bologna. L’Under 14 Regionale condotta dai coach Simone Mazza e Matilda Fummi raggiunge così l’Under 18 Bobbium VAP di Andy Delgado e Luca Cinelli oltre all’Under 16 Neways VAP condotta da Donato Maggipinto che avevano già ottenuto la qualificazione per le fasi finali in programma rispettivamente a Reggio Emilia (U18) il venticinque aprile e Modena (U16) il primo maggio.

TUTTE LE NOTIZIE SUL VOLLEY PIACENTINO: LEGGI QUA

Obiettivi centrati quindi per le formazioni giovanili VAP che si giocheranno non solo i titoli regionali con le migliori squadre che hanno ottenuto a loro volta la qualificazione ma anche l’accesso alle fasi nazionali cercando così di portare il nome di Piacenza il più lontano possibile.

Per affrontare al meglio i prossimi impegni le squadre Under 14 ed Under 16 della Academy parteciperanno a tornei di grande caratura: la Globo è attesa giovedì al Torneo Torri di Vicenza mentre per la Neways sfide di altissimo livello al XXII Trofeo Bussinello organizzato dall’Anderlini.