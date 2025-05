Due giri di spaccio interrotti dalla polizia grazie a YouPol, l’app per le segnalazioni dei cittadini funziona

L’applicazione YouPol, gratuita e scaricabile da tutti i cittadini, compie otto anni dalla sua ideazione.

Si configura come uno strumento pratico di comunicazione con la Polizia di Stato, per segnalare eventuali episodi legati al bullismo, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza domestica o di altri eventi illegali, a prescindere dal coinvolgimento nel fatto segnalato.

L’applicazione viene gestita dal punto di vista operativo dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che, attraverso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle 106 Questure del territorio nazionale, gestisce l’implementazione del sistema, per aumentare la “prossimità digitale” verso i cittadini

Alla segnalazione “smart” del cittadino segue un intervento analogamente immediato degli operatori di Polizia, in quanto l’alert geolocalizzato è ricevuto dalla Sala Operativa della Questura di Piacenza attiva h 24.

In relazione alla tipologia di segnalazione, l’episodio è attenzionato dall’Ufficio competente in materia, che provvederà a mettere in atto opportune strategie d’intervento.

Inoltre, può essere preservata l’identità personale optando per una segnalazione in forma anonima.

Vi è la possibilità di comunicare in più lingue, tra cui l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.

L’utilizzo dell’App può essere un valido strumento di prevenzione non solo per impedire la consumazione di reati ma anche per dare un concreto e rapido aiuto alle persone che vivono un disagio legato alle azioni compiute con finalità persecutorie.

Due sono i suggerimenti che la Polizia di Stato rivolge ai cittadini per sfruttare al meglio le funzionalità dell’applicazione:

descrivere l’episodio in modo dettagliato, indicando il luogo, l’orario e le persone coinvolte, delle quali è opportuno fornire, per quanto possibile, una precisa descrizione;

se possibile, inviare un video, un audio, un’immagine o un testo che rappresentino l’accaduto.

Si vuole evidenziare come a livello nazionale YouPol abbia avuto nel c.a. un incremento di segnalazioni soprattutto per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, come anche accaduto nel nostro territorio, dove si è potuto rilevare un incremento di tali segnalazioni, che hanno permesso un rapido intervento con l’emissione di provvedimenti giudiziari a carico di alcuni pregiudicati.

Giri di spaccio interrotti

In particolare, è degna di nota la segnalazione di un cittadino, che ha permesso alla Squadra Mobile di Piacenza di avviare delle indagini circa le attività illecite di uno spacciatore italiano che, poco attento, aveva destato l’attenzione dei vicini di casa per il viavai continuo di persone sospette all’interno dell’appartamento.

L’attività di monitoraggio della zona segnalata ha permesso di sequestrare della sostanza stupefacente ed interrompere l’attività illecita di spaccio.

Inoltre, un ulteriore segnalazione permetteva di identificare due soggetti egiziani che si trovavano, all’interno dei giardini di via Zago, con addosso diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, pronte per essere spacciate.

Nel corso dell’intervento la polizia ha proceduto all’arresto di uno dei due cittadini egiziani, già conosciuto alla FF.OO. per precedenti episodi avvenuti tra l’estate e l’autunno del 2024 per aver compiuto diverse risse in concorso con altri connazionali.

Tuttavia, è bene ricordare che l’applicazione YouPol non sostituisce i numeri d’emergenza NUE 112, ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.