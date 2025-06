YouthBank, i 19 progetti selezionati saranno presentati venerdì sera nel corso del JOY Piacenza Party 

Con la presentazione di diciannove progetti pensati dai giovani per i giovani, musica dal vivo e dj set, torna venerdì 27 luglio alla ex Caserma Cantore il JOY – Journey of YouthBank – Piacenza Party, la festa di premiazione del progetto YouthBank, promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per sostenere il protagonismo delle nuove generazioni.

La festa

La festa celebra la conclusione della prima parte dell’iter 2025 del progetto, che si è chiuso con la selezione degli interventi pensati da giovani under 26 (gli YouthPlanner), che sono stati intercettati da altri under 26 (gli YouthBanker) attraverso un bando, e che saranno realizzati nei prossimi mesi.

I battenti della ex Caserma Cantore (str. Farnese 39) si apriranno alle ore 18 con un opening musicale. Alle ore 19.15 è previsto il momento clou della manifestazione, con la presentazione dei progetti finanziati,a seguire premiazioni, musica e punto bar e ristoro aperto fino alle ore 24, grazie alla gentile collaborazione di Arci Piacenza.

In scaletta, nel corso della serata, le esibizioni dal vivo di una carrellata di giovani band della new wavepiacentina: gli Amine, gli AEufeniç, gli Sbraisers, i Jam Caramel e I Marco mentre, dalle ore 23, dj set di dj Cisco.

I progetti selezionati

I progetti selezionati sono 6 per la sezione YouthBank di Piacenza città, 7 per quella di Piacenza Ponente,5 per quella Piacenza Levante e uno per quella di Vigevano; un totale di 19 interventi che saranno finanziati, rispetto ai 39 che erano stati correttamente presentati aderendo al Bando 2025 di YouthBank, rivolto a giovani “progettisti sociali” dai 16 ai 25 anni.

Le iniziative che godranno del finanziamento si concretizzeranno grazie all’affiancamento di organizzazioni no-profit del territorio, come previsto dal regolamento.

Nel pieno spirito della YouthBank, che intende valorizzare il coinvolgimento attivo e l’autonomia decisionale delle giovani generazioni, la decisione su quali progetti meritassero il finanziamento è arrivata presa dai “banchieri” under 26. Quest’anno sono: Aicha Moudani, Carlotta Sali, Edoardo Montenet, Teresa Pozzoli, Michele Bersani, Elisabetta Epi, Piero Leonardo Carminati, Elisa Casari, Margherita Lecce, Benedetta Bisi, Stefano Donati, Elena Moreschi, Domenico Buonanno, Giulio Fontanella, Lucrezia Mangiarotti, Noemi Marenghi, Alice Quartuccio, Lorenzo Tramelli, Andrea Pizzi e Alessandro Drovanti.

La YouthBank di Piacenza e Vigevano è patrocinata dal Comune di Piacenza e la Festa JOY è realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Arci Piacenza.

IL PROGRAMMA

JOY – Journey of Youthbank – PIACENZA PARTY con Food trucks – Drinks – Live Music – Dj Set

Ore 18 – OPENING MUSICALE (Amine, gli AEufeniç)

– (Amine, gli AEufeniç) Ore 19.30 – PREMIAZIONE DEI PROGETTI YOUTHBANK 2025 E LIVE MUSIC con Jam Caramel, I Marco, Sbraisers

– con Jam Caramel, I Marco, Sbraisers Ore 23 – DJ SET con Cisco

– con Cisco Ore 24 – CHIUSURA

