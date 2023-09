Zanardi (FdI): “Presenza fissa della Polizia Locale all’incrocio tra via Cavour e via Baciocchi”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, a seguito di alcune segnalazioni, ha proposto un’interrogazione all’amministrazione per chiedere se intende attivarsi al fine di prevedere la presenza fissa di un agente della Polizia Locale o altra figura idonea all’incrocio via Cavour – via Baciocchi (verso Piazza Cittadella) che possa gestire il traffico nelle fasce orarie di ingresso ed uscita degli alunni dagli istituti scolastici.

Zanardi afferma: “mi hanno segnalato che all’incrocio in questione, soprattutto al mattino, nell’orario di ingresso degli alunni a scuola, si riscontra un traffico insostenibile con il rischio di verificazione di sinistri stradali, oltre che disagi alla circolazione, e la situazione si aggrava quando piove per il maggiore utilizzo di mezzi da parte dell’utenza – prosegue – tra l’altro in zona sono presenti (non uno) ma più istituti scolastici e questo genera un aumento dei veicoli in transito (ed in sosta) a tale incrocio nelle fasce orario di ingresso ed uscita degli studenti, visto che molti di loro vengono accompagnati in auto dai genitori”.

L’esponente di Fratelli d’IItalia conclude: “in altri punti della città, ove sono presenti istituti scolastici, negli orari di ingresso ed uscita degli alunni, sono sempre presenti o agenti della Polizia Locale o volontari Auser che aiutano la gestione del traffico, quindi, sarebbe il caso di prevederlo anche per l’incrocio in questione perché quanto descritto può essere causa di sinistri stradali, stante la confusione che genera l’intenso traffico, e causa anche disagi alla circolazione”.