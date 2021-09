Lite tra ragazzini al campo giochi, 14enne ferito con un coltello: bloccato il giovanissimo aggressore

Al culmine di una lite estrae un coltello e ferisce al braccio il rivale. Vicende simili accadono spesso, purtroppo, ma in questo caso un elemento rende i fatti ancora più inquietanti: la vittima ha 14 anni, più o meno la stessa età del suo aggressore. I due si trovavano in un parco giochi della città quando è scoppiato un diverbio per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

A un certo punto uno dei due ha estratto un piccolo coltello e ha sferrato un fendente al 14enne ferendolo al braccio. Poi l’autore del gesto è fuggito in bicicletta, ma ai carabinieri è bastato poco tempo per risalire al giovanissimo. Fortunatamente il taglio al braccio non è grave.