Sorpreso con la droga evade subito dopo dai domiciliari, 44enne arrestato due volte in 24 ore

Arrestato due volte in 24 ore. Una sorta di record per un piacentino di 44 anni. I fatti sono accaduti l’altro giorno, 16 settembre, quando l’uomo, intorno alle 13, è stato bloccato dai carabinieri lungo Strada Caorsana: essendo apparso subito agitato, i militari hanno deciso di perquisirlo trovandolo in possesso di cinque grammi di eroina e una dose di cocaina. Estendendo il controllo alla sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto anche dieci grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi.

Per questo motivo i militari lo hanno arrestato: il pm ha deciso per gli arresti domiciliari. Il giorno dopo, intorno alle 12, i carabinieri si sono imbattuti nell’uomo, intento a guidare la sua vettura in zona Besurica. A quel punto, per il 44enne è scattato anche l’arresto per evasione.