“4 YOU CONTEST”, dal comune di Borgonovo un importante concorso per giovani musicisti: “Dedicato a Elisa, Domenico, William e Costantino”. Iscrizioni entro il 30 giugno – AUDIO

Oltre a ospitare la presentazione del cofanetto “La libertà degli angeli” il Comune di Borgonovo organizza un contest per onorare la memoria di Elisa Bricchi, Domenico Di Canio, William Pagani e Costantino Merli: i quattro giovani, amanti del rap, deceduti nelle acque del Trebbia nel tragico incidente del 10 gennaio scorso.

L’iniziativa si chiama “4 YOU CONTEST – col desiderio di essere liberi” e si concretizzerà in una serata pensata per i giovani under 30 all’insegna della musica, per valorizzare il talento e bravura dei ragazzi. Si tratta della 1^ edizione. Le iscrizioni sono aperte entro il 30 giugno, il modulo da compilare è presente sul sito web comune.borgonovo.pc.it.

I vincitori del concorso, o comunque i migliori, si potranno esibire alla serata 4You Contest, venerdì 8 luglio alle 20 presso l’area Ex Monastero a Borgonovo

I ragazzi potranno sfidarsi a suon di musica davanti a una giuria esperta. In palio bellissimi premi per i primi tre classificati. Il tutto sarà contornato da buon cibo e drink per passare una bella serata d’estate tutti insieme.

“I giovani si potranno esprimere di fronte a una giuria di esperti e quindi valorizzare la propria proposta artistica. La musica per i giovani è fondamentale perché attraverso la musica esprimono loro stessi e la loro arte diventa uno strumento per farsi ascoltare”, spiega Margherita Bensi, consigliere alle Politiche Giovanili.

“Come recita il nome dell’iniziativa (4 YOU) il contest è proprio dedicato a Elisa Bricchi, Domenico Di Canio, William Pagani e Costantino Merli. La loro passione per la musica è stata la nostra forza motrice: abbiamo voluto rendere omaggio a loro perché la musica era la passione che li univa e inoltre erano anche molto talentuosi. E’ il nostro modo per ricordarli e farli rivivere. Anche ‘Col desiderio di essere liberi’ è una citazione tratta da uno splendido brano di Domenico e William”.