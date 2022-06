Ciclismo – I risultati della seconda giornata del Memorial Pavesi

Al Velodromo di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) si è svolta oggi la seconda ed ultima giornata di gare del Memorial Attilio Pavesi, dedicata alle categorie maschili, gara internazionale di Classe 2 Uci, che ha dunque assegnato punti per i ranking delle gare disputate.

Nella corsa a punti di 75 giri la vittoria è andata al campione del mondo in carica dell’inseguimento a squadre Liam Bertazzo (Maloja Pushbikers), che ha totalizzato 61 punti, precedendo il campione olimpico (e mondiale) della stessa specialità Francesco Lamon (Gs Fiamme Azzurre, 39 punti). Terza piazza per Matteo Donegà (Ctf) a 21.

Nell’eliminazione invece il successo è andato proprio a Francesco Lamon (Gs Fiamme Azzurre), che nella volata finale ha preceduto Mattia Pinazzi (Arvedi Cycling), Bronzo per Davide Plebani (Gs Fiamme Oro) e quarta piazza per Matteo Donegà (Ctf)

In gara anche gli Junior, che hanno disputato come prima gara lo scratch, vinto da Luca Esposito del Gc Feralpi Group. Esposito, che era alla sua primissima gara in pista, è scattato nel finale e ha tagliato il traguardo in solitaria. Secondo Marco Dalla Benetta (Autozai-Petrucci-Contri) e terzo Alessandro Nazzani (Piacenza Cycling Academy).

Dalla Benetta ha poi vinto la corsa a punti, andando a conquistare il giro e totalizzando 38 punti. Seconda piazza per Cristian Capuccilli (Gs Maserati Cadeo Carpaneto) con 36 punti. Ancora terza piazza per Nazzani, arrivato a 28.

La manifestazione è stata una sorta di prologo della 6 Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 Uci, a Fiorenzuola dall’1 al 6 agosto.