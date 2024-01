Appuntamento imperdibile per gli appassionati di filatelia, numismatica e collezionismo quello in programma venerdì 26 e sabato 27 gennaio a Piacenza Expo. Il Padiglione 2 del quartiere fieristico di Le Mose sarà infatti teatro di Pantheon, storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e oggetti da collezione, giunta quest’anno alla sua 41^ edizione.

Organizzata da Piacenza Expo, la 41^ edizione di Pantheon sarà animata da più di cento espositori che metteranno in mostra monete antiche, banconote, francobolli, cartoline, pezzi di corrispondenza caratterizzati da antichi metodi postali, schede telefoniche, stampe, libri, manoscritti, immaginette religiose e altre rarità da collezione. Un vero e proprio bazar dedicato non solo ai collezionisti ma anche ai semplici appassionati di oggetti d’altri tempi.

Gli stand di Poste Italiane e del Circolo Filatelico e Numismatico Piacentino proporranno uno speciale annullo da collezione dedicato alla quarantunesima edizione di Pantheon, e una cartolina numerata in tiratura limitata celebrativa del 40° anno di Apimell, la mostra mercato internazionale di Piacenza Expo dedicata all’apicoltura e alle attrezzature del settore apistico.

41^ edizione di Pantheon, a Piacenza Expo il 26 e 27 gennaio filatelia, numismatica e collezionismo

“Inauguriamo la stagione fieristica – commenta il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – con la storica rassegna dedicata al collezionismo ma anche con la mostra del giocattolo vintage, nata quattro anni fa come evento collaterale a Pantheon e diventata in poco tempo una manifestazione di grande interesse capace di richiamare l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso. La stagione 2024 sarà caratterizzata da un avvio particolarmente intenso; tra l’inizio di febbraio e la metà di marzo, infatti, avremo altri cinque eventi fieristici, di cui due al loro esordio, per concludere con i Campionati italiani di scherma. Tante manifestazioni che confermano la grande attenzione di Piacenza Expo per il territorio”.

Anche quest’anno Pantheon proporrà un corposo programma di eventi collaterali. Sabato 27 e domenica 28 gennaio, infatti, il Padiglione 3 e la Galleria del quartiere fieristico ospiteranno la quarta edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage, che proporrà ai visitatori una ricca esposizione di giocattoli e bambole d’epoca, soldatini, modellismo dinamico e statico, aereo, automobilistico, navale, ferroviario, militare e meccanico grazie ai settanta espositori (+15% rispetto al 2023) presenti.

In concomitanza con la Mostra-mercato del giocattolo vintage ci sarà spazio anche quest’anno per il calciotavolo. Sabato 27 gennaio, infatti, con l’organizzazione del Subbuteo Club Stradivari e del Piacenza Calcio Subbuteo, si svolgerà il 3° Trofeo “Città di Piacenza-New Corimat” in contemporanea con il Campionato provinciale di calciotavolo. I campi da gioco, con spazi riservati per il pubblico, verranno allestiti nella Sala B di Piacenza Expo con le competizioni che prenderanno il via a partire dalle ore 10.00.

Spazio anche agli oggetti d’arte con la mostra “Olga”, che proporrà una collezione di stampe tridimensionali su plexiglass di Giuseppe Attini raffiguranti bambole surreali, e con una speciale esposizione dedicata ai quaranta anni di Apimell.

Il sito web di Piacenza Expo.