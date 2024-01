Un altro “ritratto di signora” di Klimt dato per disperso e ritrovato

Le tracce del ritratto della Signorina Lieser di Gustav Klimt si erano perse circa 100 anni fa e ora è tornato alla luce per quella che la casa d’aste im Kinsky definisce una riscoperta “sensazionale”. L’opera è stata ritrovata a Vienna e il suo valore è stimato tra i 30 e i 50 milioni di dollari.

Il ritratto di Fraulein Lieser apparteneva una volta ad una famiglia ebrea in Austria e fu visto in pubblico l’ultima volta nel 1925 in vista di una mostra realizzata nel 1926 da Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di Vienna. Il suo destino non è chiaro, ma la famiglia degli attuali proprietari possiede il dipinto dagli anni ’60.

Un destino dunque che ricorda il nostro “Ritratto di Signora” le cui vicissitudini sono ben note.