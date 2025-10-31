Roveleto di Cadeo, 70enne trovato morto in casa: non si avevano sue notizie da giorni

Tragedia a Roveleto di Cadeo. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Don Minzoni. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che da alcuni giorni non avevano più notizie di lui.

L’intervento è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 31 ottobre. Sul posto i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che con l’autoscala hanno raggiunto una finestra al primo piano e sono entrati nell’appartamento. Una volta all’interno, hanno scoperto il corpo senza vita dell’uomo.

Presenti anche i sanitari della Croce Rossa e il medico del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La porta era chiusa dall’interno: secondo le prime valutazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali già da alcuni giorni.

La polizia locale ha effettuato i rilievi di rito. L’uomo, secondo quanto emerso, viveva da solo e da tempo si trovava in una situazione di isolamento.

