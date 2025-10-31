Piacenza – Correggese, agli uomini di Franzini serve la prova di maturità: “Dobbiamo trovare la continuità” – AUDIO

Siamo alla decima giornata e i biancorossi hanno bisogno di scoprire la continuità. Fino ad oggi gli uomini di Franzini non hanno ancora vinto due gare consecutive in campionato, ma dopo il successo a San Miniato col Tuttocuoio proveranno a ripetersi nella gara interna con la neopromossa Correggese.
Le parole del tecnico
Trombetta e Pino e i gol ritrovati…
Mancavano come l’ossigeno i centri delle punte centrali. Con il momentaneo passaggio al 4-3-1-2 con Campagna dietro agli attaccanti Trombetta ha ripreso immediatamente confidenza con la rete, così come il suo sostituto Pino. Una soluzione tattica che, una volta rientrato D’Agostino, potrebbe favorire la fantasia di quest’ultimo nel ruolo di regista. “Abbiamo ritrovato le reti degli attaccanti e per noi è una cosa molto importante. Abbiamo vinto su un campo difficile, non siamo ancora totalmente al 100%, ma era importante vincere. Ora è trovare continuità. Pino e Trombetta, ho visto una settimana importante dopo il gol”
Si tratta certamente di una nota molto positiva, ma l’ultima prova dei biancorossi porta con sé anche tante ombre (riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini).
11 reti subite. Un altro problema da risolvere per il tecnico
Un dato allarmante. I biancorossi sono tra le peggiori sei del girone D per gol incassati. Spesso gli uomini di Franzini si lasciano sorprendere da situazioni di palla inattiva (come la rimessa laterale da cui è scaturito il primo gol del Tuttocuoio domenica), sintomo di cali di attenzione e di reattività, inaccettabili per una squadra che punta a un campionato di vertice. “Fai fatica quando ci sono 20 giocatori in area di rigore. I gol che abbiamo preso centrano poco con il modulo, ma dobbiamo migliorare da quel punto di vista”
La Correggese: un osso molto duro
Servirà il miglior Piacenza per avere ragione di una neopromossa che non sta affrontando questo campionato di serie D con timori reverenziali. La truppa di Domizzi arriverà al “Garilli” con una sola sconfitta. Ben 6 pareggi e 3 vittorie per gli ospiti, capaci di fermare sul segno x squadre di alta caratura, del calibro di Desenzano e Pistoiese. “È una finta neo promossa, che ha investito tanto e ha acquistato giocatori importanti, come Panizzi dal Mantova”
Piacenza – Correggese: uno snodo chiave del campionato
Bissare il successo di San Miniato potrebbe avere una valenza ulteriore, oltre a quella di restituire maggior consapevolezza ai calciatori: la decima giornata è infatti piena zeppa di scontri dirtti d’alta classifica, a cominciare dal big match tra Pistoiese e Lentigione, molto interessante è anche la gara di Desenzano con i locali alle prese con la seconda in classifica Pro Sesto. Insomma il Piacenza può e deve approfittarne per provarre a ridurre il gap con le primissime. “È un campionato molto equilibrato, ogni domenica è importante, ma noi dobbiamo inanellare una serie di risultati positivi”
Mancherà Taugourdeau, Bertin è in dubbio, mentre D’Agostino è recuperato.
La probabile formazione
Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Campagna, Mustacchio, Trombetta. All. Franzini
La giornata di campionato
La decima giornata di campionato, domenica 2 novembre, ore 14:30
Pistoiese – Lentigione
Desenzano – Pro Sesto
Cittadella Vis Modena – Crema
Imolese – Sant’Angelo
Pro Palazzolo – Tuttocuoio
Rovato Vertovese – Treviglie
Sangiuliano City – SCD Progresso
Sasso Marconi – Tropical Coriano
La classifica
Imolese 19, Pro Sesto 18; Pistoiese e Desenzano 17; Crema 16, Piacenza e Cittadella Vis Modena 15; Imolese e Sant’Angelo 13; Correggese e Pro Palazzolo 12; Rovato e San Giuliano 11; Tropical Coriano 9; Sasso Marconi 7; Progresso e Trevigliese 6; Tuttocuoiooio 3
Il mese di novembre del Piacenza
Domenica 2 novembre, ore 14:30 Piacenza – Correggese
Domenica 9 novembre, ore 14:30 Progresso – Piacenza
Domenica 16 novembre, ore 14:30 Piacenza – Lentigione
Mercoledì 16 novembre, ore 15: 00 Correggese -Piacenza COPPA ITALIA
Domenica 23 novembre, ore 14:30 Trevigliese – Piacenza
Domenica 30 novembre, ore 14:30 Piacenza – Sant’Angelo