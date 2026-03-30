Digitale, territorio e sostenibilità: a Bobbio due corsi gratuiti di Tutor per far crescere le imprese locali.
In un momento in cui comunicazione, qualità dei prodotti e attenzione al territorio fanno la differenza, la formazione diventa uno strumento decisivo per chi lavora – o vuole lavorare – nel turismo, nel commercio, nella ristorazione e nell’agroalimentare. È con questo obiettivo che a Bobbio prendono il via due corsi gratuiti di 24 ore, pensati per offrire competenze concrete e immediatamente spendibili, capaci di unire innovazione e tradizione.
L’iniziativa, finanziata da Regione Emilia-Romagna attraverso i Fondi Europei, è promossa dall’Associazione Ex Studenti San Colombano, dal Comune di Bobbio e dall’Unione dei Comuni della Valtrebbia e Valluretta, con la collaborazione della scuola di formazione Tutor. Entrambi i percorsi si svolgeranno a Bobbio e rientrano in un progetto più ampio di formazione permanente a sostegno dello sviluppo della Val Trebbia.
Il primo corso, in partenza il 13 aprile, è dedicato alla Gestione del cliente attraverso i servizi digitali. Un percorso rivolto a operatori del turismo, del commercio e della ristorazione che desiderano rafforzare la propria presenza online e comunicare in modo più efficace. Durante le lezioni si imparerà a utilizzare Facebook e Instagram per le attività locali, a creare foto, video e contenuti capaci di raccontare il proprio lavoro, a sfruttare l’intelligenza artificiale come supporto per testi e immagini e a organizzare la comunicazione attraverso un calendario editoriale, fondamentale per pianificare e dare continuità alla presenza sui social. Nell’ambito dell’iniziativa, anche gli studenti delle classi 4ª e 5ª dell’ISC San Colombano potranno partecipare come uditori, arricchendo le proprie competenze digitali. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile, con posti limitati.
Il secondo corso, al via il 15 aprile, è invece dedicato alla Trasformazione dei prodotti agroalimentari KM 0 e si rivolge a chi opera nei settori agroalimentare, turistico e della ristorazione. Il percorso accompagna i partecipanti nella valorizzazione dei prodotti locali e della filiera corta, nell’applicazione di principi di sostenibilità e riduzione degli sprechi, nella conoscenza della normativa HACCP e nello sviluppo di idee di cucina “dello scarto”. Particolare attenzione sarà data anche alla promozione e alla vendita dei prodotti trasformati, per trasformare la qualità delle materie prime in valore economico e culturale per il territorio. Anche in questo caso è prevista la partecipazione come uditori degli studenti delle classi 4ª e 5ª dell’ISC San Colombano. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 aprile, con un numero massimo di otto partecipanti, per garantire un approccio pratico e laboratoriale.
Per entrambi i corsi, chi desidera ricevere il programma dettagliato e il modulo di iscrizione può contattare direttamente l’organizzazione tramite WhatsApp al 392 0122033 o scrivendo all’indirizzo assexstudentisancolombano@gmail.com. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile rivolgersi a Tutor all’indirizzo accoglienza@tutorspa.it o al numero 0523 456603.
“Questi corsi costituiscono un’importante occasione di collaborazione tra settore pubblico e privato, nell’ambito della quale il primo mette a disposizione del secondo strumenti utili allo sviluppo delle attività imprenditoriali presenti o future. Tale preziosa sinergia si inserisce in una prospettiva volta a qualificare e potenziare l’offerta del territorio, valorizzandone le vocazioni turistico-ricettiva da un lato e agroalimentare dall’altro” dichiarano unitamente gli esponenti dell’associazione ex studenti di San Colombano, Giovanni Piazza, dell’Unione dei Comuni della Valtrebbia e Valluretta Giorgia Ragaglia e il presidente di Tutor Andrea Capellini.