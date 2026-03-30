Baseball – Piacenza si aggiudica il Memorial De Benedetti, battuti anche i Dynos Verona

Prima soddisfazione stagionale per il Piacenza targato Pancotti, che con due convincenti vittorie si aggiudica la ventottesima edizione del Memorial De Benedetti. Dopo lo spettacolare successo in rimonta di sabato contro gli austriaci del Dornbirn Indians per 4-3, nella seconda giornata i biancorossi mettono il sigillo sul torneo di casa superando con un netto 4-0 i pari categoria dei Dynos Verona.

La partita, di fatto, si indirizza già nei primi quattro inning, con Faini abile a contenere le mazze scaligere. I momenti decisivi arrivano però a metà gara, quando la formazione di Pancotti cambia marcia: nel quinto inning, partendo da un singolo di Marelli, arrivano i primi due punti, favoriti anche da una difesa avversaria apparsa incerta.

Fiutato il momento favorevole, la squadra di D’Auria affonda il colpo nell’inning successivo, mettendo al sicuro risultato e torneo con altri due punti. Protagonisti dell’azione Contardi e Marelli, bravi a conquistare la base con due singoli, ma l’uomo copertina è Mercedes, autore di uno splendido triplo che li spinge a casa base, piegando definitivamente Verona.

Lanciatore vincente Lovattini, entrato nel momento chiave della gara, mentre Naccarella si occupa della chiusura senza sbavature. Da sottolineare anche il 3 su 4 nel box di battuta per Marelli, ulteriore segnale positivo in vista dell’inizio del campionato.

A completare il quadro del torneo, il secondo posto dei Dornbirn Indians, che nell’ultima sfida del triangolare hanno superato i Dynos Verona con il punteggio di 6-1.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy