A Cadeo discariche a cielo aperto: “Anche rifiuti pericolosi abbandonati tra la vegetazione”

“Nella giornata di lunedì 27 marzo, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini circa l’abbandono di rifiuti, a nostro avviso altamente inquinanti, in strada Stornella, che sono depositati nei campi da alcuni mesi.

Il consigliere Bruschi ha tempestivamente mandato le foto inerenti ai rifiuti depositati, al nucleo Carabinieri forestali; mentre come gruppo abbiamo inviato all’amministrazione una segnalazione scritta.

“Oltre a ringraziare i militari dell’Arma per la disponibilità e per la rapida risposta, ringraziamo i cittadini che in forma verbale hanno segnalato alle sedi opportune questo disagio. Ci chiediamo il motivo però per cui l’amministrazione non sia ancora intervenuta, vista la potenziale pericolosità del materiale rinvenuto per l’ambiente e per la salute pubblica”.

“La strada è frequentata da molti podisti e ciclisti, del territorio e non, ed è da diverso tempo che diverse zone del comune sono considerate, da ormai troppo tempo, discariche a cielo aperto”.

“Sosteniamo che servono maggiori controlli per evitare questi atteggiamenti criminosi, ma purtroppo ad oggi nessun riscontro concreto da parte di chi amministra il nostro territorio che pare non vedere ciò che accade nel nostro comune.”