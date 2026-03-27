A Carpaneto arrivano i parcheggi rosa, Arfani: “Sostegno a donne in gravidanza e genitori di bambini fino a due anni”

“Qualche tempo fa, abbiamo dato avvio a un percorso per la realizzazione di un progetto che potesse andare nella direzione di aiuto alle famiglie con figli piccoli. Avrete notato, girando in altre realtà diverse dalla nostra, che talvolta si trovano degli stalli di parcheggio di color rosa, destinati alla sosta esclusiva di vetture che trasportino donne in gravidanza oppure genitori di bambini piccoli. Abbiamo pensato che iniziative di questo tipo potessero essere utili anche per la nostra realtà; per questo motivo, abbiamo avviato un percorso che porterà alla creazione anche a Carpaneto di parcheggi rosa”. Così il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani.

LA NOTA DEL SINDACO ARFANI

Al momento ne abbiamo deliberati 5: uno di fronte al comune, due davanti al nido e alla materna comunale, uno di fronte alla materna Burgazzi, e uno di fronte alla Casa della Salute; come si può notare, sono tutti collocati in punti di interesse per famiglie con bimbi piccoli. Entro qualche settimana tracceremo la segnaletica orizzontale rosa, mentre quella verticale è già installata.

L’iniziativa si rivolge alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini fino a due anni: a breve queste persone potranno recarsi presso il nostro Ufficio Anagrafe per fare domanda, e otterranno il rilascio di un pass da utilizzare con qualunque veicolo circolino purché trasportino un bambino fine due anni oppure sia presente sull’auto la donna in gravidanza. Questo significa che il pass potrà essere utilizzato da chiunque conduca il veicolo (il genitore stesso, oppure il nonno, oppure un’altra persona) che abbia a bordo la mamma incinta oppure il piccolo. Inoltre, ed è una cosa molto importante, il pass che rilasceremo sarà fatto in modo da poter essere utilizzato su tutto il territorio nazionale, quindi anche presso i parcheggi rosa di tutti gli altri comuni italiani.

Crediamo che sia un’iniziativa semplice nella sua essenza, ma di grande significato e di grande prospettiva: infatti, a seconda dell’andamento del servizio, potremo realizzare altri stalli rosa in aggiunta ai primi cinque.

Voglio ringraziare l’Ufficio Anagrafe che ha curato la realizzazione del regolamento e che curerà il rilascio dei pass, e l’Ufficio Lavori pubblici che ha collaborato alla stesura del regolamento e che gestirà la parte operativa della segnaletica.

L’Assessore alle Politiche per le famiglie Silvia Rapaccioli: “Siamo molto soddisfatti, e voglio sottolineare che il regolamento di questo nuovo servizio è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Questo significa che tutti i membri hanno colto la importanza del tema, e li voglio ringraziare sinceramente per aver aderito all’iniziativa. Sappiamo quanto sia delicata la fase dei primi anni di vita di un figlio, e in questo modo vogliamo provare a rendere un po’ più semplice lo spostarsi verso i luoghi più frequentati”.

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