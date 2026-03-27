Bobbiese-Fiorenzuola: derby importantissimo per i rossoneri

27 Marzo 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Bobbiese-Fiorenzuola
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Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, in trasferta, la Bobbiese: gara valida per la 30esima giornata del girone A di Eccellenza.

Fiorenzuola tornato alla vittoria

I rossoneri arrivano a questo match dopo la vittoria interna contro la Fidentina: questo successo ha ridato un pò di morale al Fiorenzuola dopo le 3 sconfitte consecutive che, di fatto, hanno chiuso qualsiasi discorso valido per il titolo. I ragazzi di mister Araldi hanno, però, l’obiettivo di riprendersi almeno il secondo posto e consolidare la zona playoff: per farlo è obbligatorio dare continuità e fare proprio anche questo, ennesimo, derby stagionale.

Bobbiese in piena lotta per evitare i playout

I padroni di casa di mister Bongiorni non saranno avversario facile: in primis perchè un derby è sempre una partita difficile e poi perchè i neroverdi sono affamati di punti salvezza.
La Bobbiese, da neopromossa, è 13esima in classifica a sole 3 lunghezze dal primo posto utile per poter evitare i playout, traguardo che i ragazzi di Bobbio vogliono raggiungere.

All’andata finì 4-1 per il Fiorenzuola con la gara che, però, fu condizionata dalla doppia espulsione di Ansaldi e Cloralio, nelle fila della Bobbiese, per una rissa tra di loro. Questa domenica ci si aspetta una partita molto più tesa ed equilibrata.

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