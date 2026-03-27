Bobbiese-Fiorenzuola: derby importantissimo per i rossoneri

Segui Bobbiese-Fiorenzuola LIVE, domenica dalle 15:30, con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, in trasferta, la Bobbiese: gara valida per la 30esima giornata del girone A di Eccellenza.

Fiorenzuola tornato alla vittoria

I rossoneri arrivano a questo match dopo la vittoria interna contro la Fidentina: questo successo ha ridato un pò di morale al Fiorenzuola dopo le 3 sconfitte consecutive che, di fatto, hanno chiuso qualsiasi discorso valido per il titolo. I ragazzi di mister Araldi hanno, però, l’obiettivo di riprendersi almeno il secondo posto e consolidare la zona playoff: per farlo è obbligatorio dare continuità e fare proprio anche questo, ennesimo, derby stagionale.

Bobbiese in piena lotta per evitare i playout

I padroni di casa di mister Bongiorni non saranno avversario facile: in primis perchè un derby è sempre una partita difficile e poi perchè i neroverdi sono affamati di punti salvezza.

La Bobbiese, da neopromossa, è 13esima in classifica a sole 3 lunghezze dal primo posto utile per poter evitare i playout, traguardo che i ragazzi di Bobbio vogliono raggiungere.

All’andata finì 4-1 per il Fiorenzuola con la gara che, però, fu condizionata dalla doppia espulsione di Ansaldi e Cloralio, nelle fila della Bobbiese, per una rissa tra di loro. Questa domenica ci si aspetta una partita molto più tesa ed equilibrata.



Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy