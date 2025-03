A cena con la scienza, l’edizione 2025 dal 4 aprile al 5 settembre

Venerdì 4 aprile è in programma il primo incontro dell’edizione 2025 di “A cena con la scienza”.

Il consistente incremento dei consumi di energia elettrica previsto nei prossimi decenni – nei quali alla “normale” crescita economica si aggiungeranno i nuovi impieghi indotti dalla conversione dei trasporti, dai data center, dalle criptovalute e dall’intelligenza artificiale – ha finalmente riaperto il dibattito sull’energia nucleare, inspiegabilmente accantonato per decenni. Mentre in Italia, e anche altrove, si spegnevano le centrali nucleari – sostenendo da una parte costi insensati per lo sviluppo di rinnovabili scarsamente efficienti e provocando dall’altra un ricorso ancora piu’ massiccio alle fonti fossili – l’industria nucleare non ha cessato di progredire.

Oggi essa propone impianti di quarta generazione e i cosiddetti impianti SMR (Small Modular Reactor, modulari e di dimensioni estremamente ridotte): tecnologie di maggiore efficienza e con livelli di sicurezza sempre piu’ avanzati. Bastera’ a vincere la riluttanza di chi rifiuta il ricorso al nucleare senza se e senza ma? Per saperne di piu’ avremo con noi Marco Ricotti, un nome di riferimento internazionale in questo settore, degno erede di una tradizione scientifica che, benche’ negletta, dalla Pila di Fermi in poi ha visto il nostro paese affermarsi fra quelli piu’ avanzati.

Il programma

Venerdì 4 aprile – ore 19.00 – Agriturismo LA FINESTRA SUL PO – S. Nazzaro – Monticelli d’Ongina (PC)

IL RUOLO DEL NUCLEARE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA. Relatore: Marco Ricotti – Docente di Impianti Nucleari al Politecnico di Milano

Venerdì 9 maggio – ore 19.00 – Agriturismo BATTIBUE – Fiorenzuola d’Arda (PC)

STATO D’ASSEDIO – COME LA PAURA DEI RIFUGIATI CI STA RENDENDO PEGGIORI. Relatore: Maurizio Ambrosini – Professore di Sociologia delle migrazioni all’Università di Milano

Venerdì 6 giugno – ore 19.00 – Agriturismo CASCINA PIZZAVACCA – Villanova sull’Arda (PC)

DALLA CELLULA VEGETALE ALLA COSTELLAZIONE SATELLITARE: COME SARA’ L’AGRICOLTURA DI DOMANI?

Relatore: Marco Trevisan – Già Preside della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza

Venerdì 27 giugno – ore 19.00 – Agriturismo BOSCHI CELATI – Fossadello di Caorso (PC)

STAMPA 3D: COME LA TECNOLOGIA STA TRASFORMANDO IL FUTURO.

Relatore: Manuela Galati – Professoressa Associata in Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso il Politecnico di Torino

venerdì 5 settembre – ore 19.00 – Agriturismo I MELOGRANI – Loc. Caratta – Gossolengo (PC)

DOMANI E’ OGGI – COSTRUIRE IL FUTURO CON LE LENTI DELLA DEMOGRAFIA.

Relatore: Francesco Billari – Professore di Demografia e Rettore dell’Università Bocconi di Milano