Opportunità per le imprese grazie a nuovi bandi, tre seminari di Confesercenti Piacenza dal 3 al 10 aprile – AUDIO

Opportunità per le imprese grazie a nuovi bandi, tre seminari di Confesercenti Piacenza dal 3 al 10 aprile.

Transizione digitale ed auto produzione di energia rinnovabile. Questi i nuovi bandi che rispettivamente Regione Emilia Romagna ed Invitalia mettono in campo per le imprese. A questo si aggiungono quelli del Gal del Ducato (con buona parte dei comuni del territorio che vi rientrano) per il settore artigiano e per le start up. Ed a breve anche la Camera di commercio dell’Emilia andrà ad emanare nuovi bandi per le imprese sulla falsariga di quanto già messo in campo lo scorso anno. Questi i temi della conferenza stampa di stamattina presso la sede provinciale di Confesercenti Piacenza. Presenti il Presidente Nicolò Maserati, il Direttore Fabrizio Samuelli oltre a Sandra Politi di Infomedia, partner strategico della Associazione piacentina per l’ambito formazione ed appunto bandi.

Tante le opportunità per le imprese – spiega Fabrizio Samuelli Direttore di Confesercenti Piacenza – grazie alla possibilità di ottenere finanziamenti a fondo perduto. Noi è da tempo che ci muoviamo su questi temi affidandoci a professionisti, come Infomedia. E’ importante seguire questo filone, proprio per questo invito le imprese a informarsi per non perdere delle occasioni. Per fare chiarezza sull’argomento abbiamo organizzato tre seminari a Piacenza e provincia, previsti ad aprile e aperti a tutti gli operatori.

Fabrizio Samuelli direttore di Confesercenti e Sandra Politi di Infomedia

Nuovi bandi: tre seminari di Confesercenti Piacenza

– giovedì 3 aprile alle ore 15,30 a Piacenza via Maestri del Lavoro 7;

– lunedì 7 aprile alle ore 15,30 a Castel San Giovanni via Mazzini 10;

– giovedì 10 aprile alle ore 14,00 a Bobbio Piazza XXV Aprile 14.

“Si tratta – commenta Nicolò Maserati – di una importante opportunità per la categoria. Come associazione crediamo fortemente in questo servizio sul quale stiamo particolarmente investendo. Invitiamo quindi tutte le imprese interessate – anche se non iscritte a Confesercenti – a partecipare ad uno dei tre appuntamenti”.

Bandi