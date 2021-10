A Desio test importante dopo un debutto positivo: i Fiorenzuola Bees sono pronti

Pallacanestro Fiorenzuola Bees alla caccia della conferma, dopo un grande inizio di campionato di Serie B Old Wild West grazie alla vittoria casalinga per 89-71 contro Virtus Basket Padova.

Alle ore 18.00 di domenica 10 ottobre 2021 i Bees affronteranno a domicilio la Rimadesio Aurora Basket Desio, squadra neopromossa che arriva da una bella affermazione all’esordio, in trasferta, contro Monfalcone.

Grande partenza Bees

Per i Fiorenzuola Bees la gara contro Padova ha rappresentato un chiaro segnale del basket che vogliono offrire i gialloblu in questa stagione, con una grande varietà di soluzioni sia dall’arco che dal pitturato ma soprattutto con buona intensità difensiva.

Un Filippini in doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi, aiutato da Alibegovic (17 punti con il 50% dall’arco), Ricci e Rubbini (29 punti in combinata) sono stati gli alfieri più visibili della gara dei Bees, con coach Galetti ed il suo staff che tuttavia hanno ottenuto grandi risposte anche dalla ”vecchia guardia” Bracci, Livelli e capitan Galli.

Per una squadra estremamente giovane come quella di Fiorenzuola, sarà importante dare continuità di risultato, cercando un’altra ottima prestazione contro una Desio che tuttavia si presenta agguerrita all’appuntamento, il debutto casalingo in stagione.

Il punto su Desio

Rimadesio Desio ha iniziato il campionato con un risultato davvero importante, sconfiggendo per 63-66 a domicilio una squadra davvero quotata come Falconstar Monfalcone.

Per la squadra di coach Gabriele Ghirelli sono stati ben 4 i giocatori in doppia cifra, guidati da un ottimo Giarelli da 12 punti, 8 rimbalzi e ben 9 falli subiti. A lui si sono abbinati Sirakov, Ivanaj e Vangelov, con i primi due mortiferi dall’arco con oltre il 50% di media.

Coach Gianluigi Galetti ha presentato così la gara