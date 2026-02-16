A “Due tempi bei tempi” le accelerazioni di Marco Melandri e 12 mila visitatori: a giugno un evento dedicato ad auto e camion

E’ stato l’ex campione mondiale della classe 250, Marco Melandri, il principale protagonista della seconda e conclusiva giornata dell’edizione 2026 di “Due tempi bei tempi & Youngtimer”, evento espositivo di Piacenza Expo dedicato alle moto sportive e da competizione degli anni ’80, ’90 e 2000. Dal grande palco allestito nel padiglione 1, intervistato da Max Temporali, Melandri ha ripercorso la sua lunga e vittoriosa carriera nel Motomondiale e nel Mondiale Superbike, raccontando aneddoti e dispensando anche qualche consiglio ai tantissimi centauri presenti. Palco su cui, subito dopo, è salito il cabarettista di Zelig, Paolo Migone, che ha regalato al pubblico una comicità legata proprio al mondo del motociclismo, sua passione da sempre.

“Ospiti illustri – ha commentato il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – che hanno contributo a fare di questa edizione la più riuscita e la più partecipata di tutte quelle finora archiviate. Sono bastati due anni per fare di questo evento espositivo un autentico punto di riferimento a livello nazionale, per gli amanti delle due ruote sportive e da competizione degli anni 80, 90 e 2000. Merito della passione e della competenza dei soci di “Due tempi bei tempi” e del suo presidente Franco Boscarato, ma anche della struttura organizzativa di Piacenza Expo, che ha messo a frutto l’esperienza accumulata nel tempo con le fiere dedicate al motorismo sportivo. “Due tempi bei tempi” è un format nuovo che sta piacendo molto, a conferma di come Piacenza Expo sia il luogo ideale per organizzare fiere in modo innovativo”.

L’edizione 2026 di “Due tempi bei tempi & Youngtimer” ha registrato, nell’arco delle due giornate espositive, un afflusso continuo di visitatori – circa 12.000 quelli totali (+9% sul 2025) – che oltre al grande padiglione 1 dedicato alle moto stradali, GP e da competizione, hanno potuto ammirare anche i numerosi mezzi fuoristrada, da cross e da enduro, esposti nel padiglione 3, oltre alla spettacolare carrellata di auto e camion, nel padiglione 2, con cui gli organizzatori hanno ricostruito gli ultimi sessant’anni di storia di questi mezzi. Tanto pubblico anche a corollario delle gare e delle esibizioni andate in scena nelle piste allestite nell’area esterna: minimoto, enduro, bikers da cordoli e il drifting truck. E proprio quest’ultima specialità con i camion sarà protagonista, in accoppiata con le auto, di uno spettacolare evento fieristico – “Auto & Trucks” – che “Due tempi bei tempi” e Piacenza Expo manderanno in scena il 27 e il 28 giugno.

“Dopo l’ottima edizione dello scorso anno – ha sottolineato il Presidente del club “Due tempi bei tempi”, Franco Boscarato – non era scontato crescere ulteriormente nei numeri e nei contenuti. I feedback registrati sia tra i visitatori che tra gli espositori sono molto positivi, e questo ci fa capire che la strada imboccata è sicuramente quella giusta, pur sapendo che ci sono ancora margini di crescita e di miglioramento. La cosa più gratificante, confermata anche da Melandri, è il credito e l’attenzione che questa manifestazione sta riscuotendo a livello nazionale. Di questo devo ringraziare tutti i nostri soci per l’impegnativo lavoro svolto, ma anche Piacenza Expo che ci ha permesso di crescere e di consolidare un prodotto fieristico di grande interesse. Un grazie anche a tutti gli espositori e a tutti i motoclub che hanno partecipato con entusiasmo a questa edizione”.

