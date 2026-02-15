Tennistavolo – Cortemaggiore, la B-2 corsara espugna Parma, la B-1 cede al CUS Torino

Rispetto all’andata, terminata 5-3 per i piemontesi con Conciauro a mezzo servizio, il ritorno è stato a senso unico. Rimane soltanto l’acuto di Conciauro, mentre Sazonov resta nuovamente a secco. Prestazione solida dei torinesi che consolidano la propria posizione in classifica.
Parziali:
- Corazza – Sazonov 3-0 (11-7/11-9/11-9)
- Foglia – Conciauro 0-3 (9-11/6-11/7-11)
- Manna – Calarco 3-1 (11-9/9-11/11-7/11-5)
- Corazza – Conciauro 3-0 (15-13/11-7/11-8)
- Manna – Sazonov 3-0 (11-4/11-5/11-2)
- Foglia – Calarco 3-1 (11-6/6-11/11-6/12-10)
Classifica
- Verzuolo – 20
- CUS Torino – 14
- Met Vigevano – 14
- Aon Milano – 10
- Villa Romanò – 8
- Enjoi Torino – 6
- Teco Cattina – 4
- MLM Monvovì – 2
SERIE B-2 MASCHILE NAZIONALE
Battistini Parma – Teco Mete Cortemaggiore 3-5
Vittoria pesantissima per la formazione di Cortemaggiore in uno scontro che valeva doppio in chiave classifica.
Nonostante l’assenza di Dernini (comunque in panchina in veste di regista), arriva una prestazione di grande carattere. Esordio in categoria per il 17enne El Aazzri Mohamed.
Milza è una certezza e conquista tre punti fondamentali, mentre l’under 21 Lorenzo Armani lo segue con prestazioni decisive: due punti che permettono alla TECO di espugnare Parma.
Parziali:
- Pacchiosi – Milza 0-3 (6-11/10-12/3-11)
- Sernesi – El Aazzri 3-0 (13-11/11-4/11-6)
- Notari – Armani 2-3 (11-7/11-9/9-11/3-11/6-11)
- Sernesi – Milza 1-3 (7-11/11-9/6-11/5-11)
- Pacchiosi – Armani 1-3 (7-11/11-5/8-11/4-11)
- Notari – El Aazzri 3-1 (12-10/5-11/12-10/11-5)
- Sernesi – Armani 3-2 (8-11/6-11/11-6/11-7/11-8)
- Notari – Milza 1-3 (3-11/3-11/11-3/8-11)
Classifica
- Poviglio – 20
- A6G Marco Polo Brescia – 20
- Altavista Brescia – 12
- Teco Mete Cortemaggiore – 10
- Open House Brescia – 8
- Ripalta Cremasca – 8
- Battistini Parma – 4
- CUS Bergamo – 0
SERIE C-1 MASCHILE
Premix Parma – Teco Cattina 5-3
SERIE D-1 MASCHILE REGIONALE
Sidemac Parma – Teco Costantini 5-2
SERIE D-2 MASCHILE REGIONALE
Il Sale Parma – Teco Devoti 2-5
SERIE D-3 MASCHILE REGIONALE
Premix Parma – Teco 4-3