Tennistavolo – Cortemaggiore, la B-2 corsara espugna Parma, la B-1 cede al CUS Torino

15 Febbraio 2026 Redazione M Notizie, Sport, Tennistavolo
tennistavolo cortemaggiore
blank

Rispetto all’andata, terminata 5-3 per i piemontesi con Conciauro a mezzo servizio, il ritorno è stato a senso unico. Rimane soltanto l’acuto di Conciauro, mentre Sazonov resta nuovamente a secco. Prestazione solida dei torinesi che consolidano la propria posizione in classifica.

Parziali:

  • Corazza – Sazonov 3-0 (11-7/11-9/11-9)
  • Foglia – Conciauro 0-3 (9-11/6-11/7-11)
  • Manna – Calarco 3-1 (11-9/9-11/11-7/11-5)
  • Corazza – Conciauro 3-0 (15-13/11-7/11-8)
  • Manna – Sazonov 3-0 (11-4/11-5/11-2)
  • Foglia – Calarco 3-1 (11-6/6-11/11-6/12-10)

Classifica

  1. Verzuolo – 20
  2. CUS Torino – 14
  3. Met Vigevano – 14
  4. Aon Milano – 10
  5. Villa Romanò – 8
  6. Enjoi Torino – 6
  7. Teco Cattina – 4
  8. MLM Monvovì – 2

SERIE B-2 MASCHILE NAZIONALE

Battistini Parma – Teco Mete Cortemaggiore 3-5

Vittoria pesantissima per la formazione di Cortemaggiore in uno scontro che valeva doppio in chiave classifica.

Nonostante l’assenza di Dernini (comunque in panchina in veste di regista), arriva una prestazione di grande carattere. Esordio in categoria per il 17enne El Aazzri Mohamed.

Milza è una certezza e conquista tre punti fondamentali, mentre l’under 21 Lorenzo Armani lo segue con prestazioni decisive: due punti che permettono alla TECO di espugnare Parma.

Parziali:

  • Pacchiosi – Milza 0-3 (6-11/10-12/3-11)
  • Sernesi – El Aazzri 3-0 (13-11/11-4/11-6)
  • Notari – Armani 2-3 (11-7/11-9/9-11/3-11/6-11)
  • Sernesi – Milza 1-3 (7-11/11-9/6-11/5-11)
  • Pacchiosi – Armani 1-3 (7-11/11-5/8-11/4-11)
  • Notari – El Aazzri 3-1 (12-10/5-11/12-10/11-5)
  • Sernesi – Armani 3-2 (8-11/6-11/11-6/11-7/11-8)
  • Notari – Milza 1-3 (3-11/3-11/11-3/8-11)

Classifica

  1. Poviglio – 20
  2. A6G Marco Polo Brescia – 20
  3. Altavista Brescia – 12
  4. Teco Mete Cortemaggiore – 10
  5. Open House Brescia – 8
  6. Ripalta Cremasca – 8
  7. Battistini Parma – 4
  8. CUS Bergamo – 0

SERIE C-1 MASCHILE

Premix Parma – Teco Cattina 5-3

SERIE D-1 MASCHILE REGIONALE

Sidemac Parma – Teco Costantini 5-2

SERIE D-2 MASCHILE REGIONALE

Il Sale Parma – Teco Devoti 2-5

SERIE D-3 MASCHILE REGIONALE

Premix Parma – Teco 4-3

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover