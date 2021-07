A fine agosto playoff regionali per l’U12 del Piacenza Baseball

Operazione compiuta per i giovani U12 del Piacenza Baseball che battendo al Montesissa i Crocetta Sharks Parma hanno guadagnato il secondo posto nel girone ed il conseguente accesso ai play-off. Nell’ultima giornata il testa a testa per il secondo posto tra Piacenza e Junior Parma si è chiuso, come da pronostico, con vittoria per entrambe ed arrivo a pari merito. La miglior differenza punti negli scontri diretti ha sorriso ai biancorossi che così il prossimo 28 agosto sono attesi da uno spareggio a tre per un posto alla fase interregionale.

L’Emilia-Romagna ha diritto a quattro posti alla post-season: tre sono andati di diritto alle vincenti dei tre gironi ossia Crocetta Lions Parma, Pianorese (BO) e Torre Pedrera Falcons (RN). Il quarto posto scaturirà dal concentramento tra le tre seconde e qui, oltre al Piacenza, inseguiranno il pass per la fase interregionale, il Minerbio (BO), che ospiterà le partite, ed una tra Bizantina Godo (RA) e Junior Rimini Pirati.

Nel girone romagnolo infatti manca ancora un turno per definire la classifica finale. Per Piacenza certamente già così un risultato di assoluto rilievo che potrebbe rivelarsi ulteriormente gratificante in caso passaggio del turno. Un premio all’impegno dei ragazzi ed al lavoro dei tecnici che erano chiamati al difficile compito di assemblare un gruppo composto in buona parte da esordienti.