Musei di Palazzo Farnese aperti tutta estate, dal 6 agosto ingresso consentito solo ai possessori di Green Pass.

Per tutta la stagione estiva i musei di Palazzo Farnese restano aperti e sono visitabili nei consueti orari di visita (dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18), con la possibilità di visite guidate durante il fine settimana. A partire dal 6 agosto, in applicazione del decreto legge n. 105/2021, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass (stesso discorso vale naturalmente per il Museo di Storia Naturale e per tutte le biblioteche comunali).

Al sabato e alla domenica è possibile partecipare, con prenotazione obbligatoria, alle visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso con due distinti percorsi: alle 10 e alle 15, il Palazzo e le collezioni; alle 11.30 e alle 16.30, il Museo Archeologico e la Sezione Romana. Ogni prima domenica del mese ingresso promozionale al costo di un euro. I biglietti si possono prenotare e acquistare on line sul sito https://ticket.midaticket.it/museicivicidipiacenza/Events. L’ingresso ai Musei di Palazzo Farnese è prenotabile anche tramite la app gratuita “io Prenoto”.