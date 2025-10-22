A Piacenza Expo arriva Forestalia, dal 24 al 26 ottobre: tre giorni dedicati a bosco, natura e agricoltura – AUDIO

L’appuntamento per chi lavora nei boschi e nella filiera agroforestale si rinnova e rilancia la propria proposta espositiva a Piacenza Expo, dal 24 al 26 ottobre andrà in scena Forestalia. La presentazione questa mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana,17 a Piacenza, a sottolineare la vicinanza dell’evento a Coldiretti.

Giunto quest’anno alla sua ottava edizione, l’evento espositivo di Piacenza Expo si configura come un appuntamento imperdibile per tutte le professioni legate al mondo forestale, per imprese boschive, agricole e comuni, enti pubblici, consorzi forestali, progettisti, tecnici e per tutti gli attori coinvolti nella gestione sostenibile del territorio.

Bosco, legno, energia saranno le tre declinazioni principali che caratterizzeranno Forestalia che, oltre a una area espositiva di macchinari, utensili, e tecnologie per lavori forestali e attrezzature per la filiera del legno a scopo energetico, sarà anche arricchita da convegni, workshop, demo live e incontri formativi. Forestalia 2025 celebrerà anche la nascita di Aifer, l’Associazione interregionale forestali Emilia Romagna, costituita presso il Centro di formazione “Vittorio Tadini” di Gariga di Podenzano, con professionisti altamente qualificati che fanno di questa realtà un’eccellenza nazionale in tema di formazione forestale.

Tra gli eventi nel programma di Forestalia si segnalano il Triathlon dei Boscaioli, in programma sabato 25 con 48 atleti coinvolti in una competizione speciale a staffetta su 3 prove, il carving artistico con motosega, le lavorazioni live del legno di ulivo, gli incontri micologici su funghi e tartufi.

Forestalia sarà arricchita quest’anno da tre nuove fiere collaterali accomunate dal fatto di rendere omaggio alla natura e alle sue produzioni.

Il mercato del miele , animato da piccoli produttori, si configura come un viaggio alla scoperta delle molteplici diversità e tipologie di miele e dei territori. Una mostra-mercato pensata principalmente per il grande pubblico ma con una spiccata attenzione anche per i professionisti del settore. Il mercato del miele trae la sua origine dall’esperienza e dalla tradizione di Apimell, la storica mostra internazionale di apicoltura che tornerà a Piacenza Expo con la sua edizione principale a marzo 2026.

Bosco in tavola , si configura invece come un salone dedicato alla scoperta delle specialità culinarie italiane legate al bosco e alla biodiversità. Un evento perfetto per accompagnare Forestalia, di cui porta in tavola i temi stessi legati al mondo forestale e ambientale. Saranno presenti produttori biologici e artigianali delle specialità e tipicità locali, con una ricca esposizione anche di prodotti di alta quota, bevande e distillati aromatizzati e naturali, street food connessi al bosco e alle sue materie prime.

Tecnovitis, altro evento fieristico caratterizzato da un marcato legame con la terra e la natura. Si tratta, infatti, di una mostra-convegno dedicata all'innovazione digitale in viticoltura, caratterizzata da un'area espositiva delle macchine e delle intelligenze per l'azienda agricola biologica e sostenibile. Tra gli incontri di aggiornamento e di approfondimento in programma, la prima edizione Enoforum Bio – Conferenza internazionale sulle nuove conoscenze in viticoltura e vinificazione biologica.

A Piacenza Expo, quindi, in una settimana all’insegna del grande mondo con oltre 100 espositori provenienti, oltre che da tutto il territorio nazionale, anche da Svezia e Slovenia, un grande numero di visitatori potrà immergersi in un’esperienza completa che unisce la gestione dei boschi, la tecnologia forestale, la formazione professionale e la viticoltura, la ricchezza enogastronomica del territorio e la dolcezza del miele.

LA PARTECIPAZIONE DI COLDIRETTI

Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza oltre a rimarcare il luogo scelto per la conferenza di presentazione, ovvero il Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana,17 a Piacenza, ha dato appuntamento all’interno di Forestalia alla conferenza agroforestale.

CONFERENZA AGROFORESTALE

Legge sulla Montagna e Forestazione, tra Ricambio Generazionale e Sostenibilità: prospettive future e nuove opportunità.

Un momento di confronto sulle politiche per la montagna, la valorizzazione delle foreste e il futuro delle imprese agricole nei territori montani, alla luce della nuova legge sulla montagna e delle opportunità legate alla sostenibilità, alla multifunzionalità e al ricambio generazionale.

Sabato 25 ottobre – ore 10.30 a Piacenza Expo – Sala B. A cura di Federforeste e Coldiretti

Intervengono:

Colonnello Pier Luigi Fedele – Comandante dei Carabinieri Forestali di Parma e Piacenza

Andrea Degli Esposti – Presidente di Terranostra Emilia-Romagna

Avv. Sabina Carulli – Servizio legislativo, Area Legislativa e Relazioni istituzionali Coldiretti

Gianluca Barbacovi – Presidente di Federforeste e Presidente Coldiretti Trentino-Alto Adige

Modera Alessandra Lucchini – Giornalista, Responsabile Comunicazione Coldiretti Piacenza

