Minacce e spintoni al vigilante del supermercato, poi fugge con merce rubata: 34enne arrestato per rapina

Nella mattinata di venerdì 3 aprile le Volanti della Questura di Piacenza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 34 anni, residente a Piacenza in regola con le norme per il soggiorno in Italia, con precedenti per reati contro la persona, colto nella flagranza del reato di rapina, commessa all’interno di un supermercato ubicato nella zona di San Lazzaro.

I fatti

Nello specifico, in seguito alla segnalazione pervenuta al 112 NUE, personale operante è giunto sul posto dell’evento, dove hanno appreso dall’addetto alla vigilanza che poco prima un soggetto straniero aveva tentato di allontanarsi dall’esercizio commerciale con della merce alimentare, senza pagarla. Dopo una breve discussione, nel corso della quale l’uomo aveva spintonato il vigilante, aveva restituito tutti gli alimenti rubati per un valore di circa 60 euro, per poi allontanarsi.

Minacce e furto

Passati pochi minuti è rientrato nel supermercato e con fare minaccioso ha detto allo stesso addetto alla sicurezza, “ti aspetto fuori stasera quando esci”, per poi prendere con mossa repentina un oggetto in esposizione. Inoltre, dopo aver mostrato una bottiglia di bevanda alcolica, estraendola da sotto al giubbotto, lo ha canzonato: “Questa non l’hai vista, questa non l’hai presa” e poi si è allontanato velocemente.

L’arresto

Gli operatori della Volante, subito intervenuti, hanno rintracciato immediatamente nelle vicinanze lo straniero segnalato. L’uomo è apparso fin da subito irrequieto e in evidente stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze alcoliche. In seguito al controllo, gli operatori di Polizia gli hanno rinvenuto addosso i beni oggetto della rapina, consumata in precedenza all’interno del supermercato.

Pertanto, lo hanno arrestato in flagranza per rapina e accompagnato in Questura. Dopo una più accurata identificazione, lo hanno denunciato anche per il reato di tentato furto e sanzionato per ubriachezza. Quindi lo hanno trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima.

Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida dell’arrestato, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Piacenza.

Viste le attività delittuose compiute e considerata la pericolosità sociale, la Divisione Anticrimine gli ha notificato anche la Misura di Prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Piacenza.

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